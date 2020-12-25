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محافظات

ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:54 م
ضبط كمية من اللحوم
ضبط كمية من اللحوم الفاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين
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عبد العزيز جمال
وجه اللواء أحمد جودة رئيس حى البساتين، بإطلاق حملة لرفع وإزالة الإشغالات من مناطق المعراج العلوي وزهراء المعادي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

جاء ذلك بناء على تعليمات اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بضرورة التصدي للاشغالات التي تعوق سير المارة والسيارات.

كما تم أيقاف أعمال بناء مخالف بالدور الثامن بعد الأرضي بعمارة الفيروز رقم ١٦ شارع شريف سلامة بمنطقة تقسيم اللاسلكي، وتم مصادرة الونش والمعدات وايداعها بمخازن الحي وتم إبلاغ مدير الإسكان بالحي لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي إطار توجيهات المحافظ بضرورة التواجد المستمر بالشوارع والميادين، تم وضع كشك تابع لفرع هيئة النظافة بشارع ٢٥٠ أمام المركز الأولمبي لعدم إلقاء القمامه والمخلفات.

كما قام اللواء أحمد جودة رئيس الحى بتنفيذ حملة مشتركة مع إدارة التموين وقسم شرطة البساتين ومباحث التموين وإدارة الطب البيطري بالحي للتفتيش على محلات الجزارة والدواجن بنطاق الحي للتأكد من عدم رفع الأسعار ووجود الشهادات الصحية  وتم التحفظ على كميات من اللحوم والدواجن الفاسده بمعرفة إدارة التموين والطب البيطري.





ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
ضبط لحوم فاسدة في حملة بقيادة رئيس حي البساتين.. صور
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