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رياضة

بعد تعرضهن لحملة تنمر قاسية.. روما الإيطالي يدعم منتخب سيدات مصر برسالة مؤثرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 08:52 م
منتخب مصر للسيدات
منتخب مصر للسيدات
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إسماعيل محمود
قام نادي روما الإيطالي، بدعم منتخب مصر للسيدات لكرة القدم، ضد حملة التنمر التي تعرضن لها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وكان منتخب مصر للسيدات لكرة القدم تحت 20 عامًا قد تعرض لحملة من التنمر عقب المباراة الودية التي جمعتهن بالمنتخب اللبناني.

ونشر حساب نادي روما الإيطالي بالعربية على موقع تويتر تغريدة جاء فيها:"ضد التنمر وجميع أشكال التمييز.. الجميع في نادي روما يدعم منتخب مصر للسيدات ضد حملة التنمر التي تعرض لها بعد المباراة الودية أمام منتخب لبنان."

وكان المنتخب المصري للسيدات تحت 20 عامًا قد فاز على نظيره اللبناني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهن وديًا.
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