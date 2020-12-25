ممنوعة في هذه الأيام.. 25 إجراء عاجلا استعدادا لامتحانات نصف العام بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة القاهرة عدة إجراءات مهمة لضمان سلامة الطلاب خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول والتي تنطلق يوم 9 يناير المقبل.





وشدد محمد عطية مدير المديرية على الالتزام والحرص على جميع تنفيذ التعليمات والإجراءات الوقائية والاحترازية والسلامة المهنية و الاستعداد الكامل والحفاظ علي نظافة المدارس لمنع انتشار فيروس كورونا.





ويرصد صدى البلد إجراءات المديرية استعدادا لامتحانات نصف العام:





- تعقيم المدارس والدواوين بصفة مستمرة والانتهاء من الصيانات البسيطة

- توفير المعقمات والكمامات والتشديد على غسل الأيدي باستمرار

- التنسيق مع الحي وشرطة المرافق لرفع اي تعديات علي المدارس

- لا يتم حرمان أي طالب من الامتحان

- التأكيد على سرية الامتحان و الانتهاء من إقرارات إنهاء المناهج

- ضرورة تواجد الموجه المشرف بديوان الإدارة قبل بدء الامتحان لتذليل العقبات

- ممنوع منعا باتا عمل امتحانات موحدة فلكل مدرسة امتحان قائم بذاته

- بالنسبة للجداول فمقترح الجدول وفق ظروف كل مدرسة بشرط الالتزام بموعد بدء الامتحانات والانتهاء منها من يوم 9/ 1 إلى 4 فبراير

- يوم 4/2 تسليم النتائج جميعها بالمديرية

- تفعيل القرار الجمهوري الخاص بمكافحة الغش والتأكد من طبع الامتحانات وفق المواصفات

- اعداد الامتحان البديل والاستعداد لظهور اي طارئ

- الالتزام بجزئيات المنهج في الامتحان

- توزيع الطلبة في اللجان وفق التباعد الاجتماعي بحيث يكون عددهم 14 طالب فقط بكل لجنة

- اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وتعليمات التباعد الاجتماعي

- متابعة الموجهين لنسب الـ 5%والـ 10% وارسالها يوميا للمديرية

- عدم إعلان النتائج إلا بعد الفاكس الوارد من المديرية

- عدم تسليم النتائج لأي جهة سوى المديرية

- طالب الصف الأول الثانوي يتسلم جهاز حديث لهذا العام

- عدم السماح باستخدام الموبايل نهائيا

- عدم عقد امتحانات ايام 6-7-8-19-25 وهي ايام أعياد الاخوة المسيحيين

- لا تعطل للامتحانات في أيام العطلات الرسمية

- ارتداء الكمامة للجميع والملاحظ والمراقب والطلبة

- نتيجة الشهادة الإعدادية ليست نتيجة منتهية وليس بها اوائل

- الصفوف الأولي ورياض الأطفال ليس لها امتحان