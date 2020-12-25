برفقة ابنتها.. كايلي جينر تحتفل بالكريسماس بفستان جريء

نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كايلي جينر مجموعة من صورها برفقه ابنتها الصغيرة، المشابه لإطلالتها، أثناء استعدادها لاحتفال بالكريسماس، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "انستجرام".





تألقت كايلي جينر بفستان جريء، اتسم الفستان بتصميم من قماش الجلد الناعم باللون الاحمر التاري، فيما انتعلت حذاء من نفس اللون.







وتزينت ببعض المجوهرات الراقية التى تتناسب مع إطلالتها واعتمدت على تسريحة شعر مميزة ووضعت بعض لمسات المكياج الناعمة المرتكزة على الألوان الترابية مع لون الكشمير كأحمر شفاه.





وعلقت كايلي على الصور، قائلة:" عيد ميلاد سعيد ♥ ️".





يذكر أن كايلي جينر، انفصلت عن حبيبها ووالد طفلتها الوحيدة ستورمي، مغني الراب الشهير ترافيس سكوت بسبب عدم رغبته في تكوين أسرة في الوقت الذي تفكر فيه كايلي جينر في الإنجاب مجددا رغم صغر سنها.







كانت العلاقة بين كايلي (22 عامًا) وسكوت (28 عامًا) بدأت عام 2017، ولدى الاثنين طفلة تدعى ستورمي وتبلغ من العمر 19 شهرًا.







وكشفت مجلة Us weekly، الامريكية عن احتمالية عودة نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر الى حبيبها السابق مغني الراب الامريكي ترافيس سكووت، بعد مرور قرابة عام على انفصالهما.







وقالت المجلة الامريكية ان الحالة المزاجية بين كايلي جينر وترافيس سكووت تتغير بين الحين والاخر، مشيرة الى ان كل فترة يمر الثنائي الشهير بحالة مختلفة.







كما اكدت us weekly في تقريرها ان كايلي جينر لا تمانع في الانجاب مجددا من ترافيس سكووت ، بعدما أنجبت منه طفلتها الوحيدة ستورمي التي تبلغ من العمر عامين ونصف.





