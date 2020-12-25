"ولي العهد" على رأسهم.. مسئولون سعوديون يتناولون لقاح كورونا

تلقي عدد من المسئولين السعوديين الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم الجمعة وجاء في مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، كذلك وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وكذلك رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.





ونشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة للأمير عبدالعزيز بن سعود وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.





كما نشر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود ، عبر حسابه، صورةً للحظة تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، معلقًا عليها: “قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد–19) واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه”.





فيما تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وقال عبر تويتر: أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech… والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه”.





وكان قد سبقهم في ذلك وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الذي كان أول شخص في المملكة حصل علي لقاح كورونا.





وذكر الربيعة: ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا ".





وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ 8 أيام.



