ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

"ولي العهد" على رأسهم.. مسئولون سعوديون يتناولون لقاح كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:34 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي يتلقي لقاح كورونا
Advertisements
محمود نوفل
تلقي عدد من المسئولين السعوديين الجرعة الأولى من لقاح كورونا اليوم الجمعة وجاء في مقدمتهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود،  كذلك وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود وكذلك رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ ، وذلك ضمن الخطة الوطنية للقاح كوفيد–19 التي تنفذها وزارة الصحة.

ونشرت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، صورة للأمير عبدالعزيز بن سعود وهو يتلقى الجرعة الأولى من اللقاح.

كما نشر وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، عبر حسابه، صورةً للحظة تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، معلقًا عليها: “قاد سمو سيدي ولي العهد معركة السعوديين ضد (كوفيد–19) واليوم نحصد مكتسبات جهوده ورؤيته.. حفظك الله للوطن ومستقبله وشعبه”.

فيما  تلقى رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الجرعة الأولى من لقاح كورونا، وقال عبر تويتر: أخذت الجرعة الأولى من لقاح pfizer-Biontech… والحمد لله الأمور تمام ولم أشعر بأي شيء وأدعوكم للمسارعة بأخذه”.

وكان قد سبقهم في ذلك وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة الذي كان أول شخص في المملكة حصل علي لقاح كورونا.

وذكر الربيعة: ما نراه اليوم من مكتسبات تحققت للمملكة منذ بداية الجائحة هو امتداد لأحد أهم السياسات ضمن رؤية 2030 وهي سياسة "الوقاية خير من العلاج" والتي تمثلت بتكثيف الإجراءات الاحترازية الاستباقية، والتأكيد على أن صحة الإنسان أولًا، وتوفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًا في وقت قياسي وتوفيره للمواطنين والمقيمين، مما جعل المملكة من أفضل دول العالم في مواجهة جائحة كورونا ".

وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ 8 أيام.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، فقد ذكر حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة السعودية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الشأن، أنه «لا توجد توصية بالعزل بعد أخذ لقاح فيروس كورونا (فايزر بيونتيك).. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ويليام شكسبير أول رجل في العالم يتلقى لقاح فيروس كورونا

شاهد| لحظة تلقي أول مواطن سعودي لـ لقاح كورونا

وزير الصحة السعودي: لقاح كورونا آمن

وزير الصحة السعودي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح «كورونا»

بعد تناول اللقاح.. الصحة السعودية: لم نرصد أي مضاعفات

موعد وصول شحنتين جديدتين من لقاح كورونا إلى السعودية

ترشيحاتنا

امرأة شجاعة تنتشل كلبا غرق في مياه مجمدة .. صور

الباز عن مهاجمي محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس: متطرفين

الزمالك في التاسع .. الجونة يتصدر ترتيب الدوري المصري

ديسمبر حزين على أهل الفن.. إصابات كورونا تعصف بالوسط.. يسرا والدغيدي على رأس الضحايا

أبرزهم مدرب وادي دجلة السابق.. 4 مرشحين لتدريب الاسماعيلي

طلبت مساعدته لدخول الحمام.. اعتداء على الأخت غير الشقيقة لـ ميجان ماركل من زوجها.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش معجون الأسنان.. 5 طرق صحيحة لـ علاج حروق اليد في المنزل

بعد ترشيحه لمواجهة كورونا.. فوائد غير متوقعة لتناول لبن السرسوب

اكتشاف مزرعة حشيش أسترالية بقيمة 13 مليون دولار.. فيديو