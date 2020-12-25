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رياضة

مؤتمر صحفي غدا لمنتخب السيدات عقب خوض ودية لبنان الثانية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 10:58 م
منتخب السيدات
منتخب السيدات
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يسري غازي
يعقد الجهاز الفني لمنتخب مصر للسيدات بقيادة أحمد رمضان، مؤتمرا صحفيا، عقب خوض مباراة سيدات الفراعنة الودية الثانية، أمام المنتخب اللبنانى للانسات، غدًا السبت، الساعه ٢ ظهرا، على استاد اتحاد بتروسبورت في التجمع الخامس. 

وسيتم فتح باب الدخول للصحفيين والمصورين الحاملين فقط للتصاريح الخاصه بالاتحاد المصرى لكرة القدم، فى تمام 12 ظهرًا.

ويلتقي منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة أحمد رمضان، مع نظيره اللبناني، غدا السبت، فى المباراة الودية الثانية، علي ملعب استاد بتروسبورت . 

ويستعد منتخب فراعنة النسائية للمشاركة فى تصفيات امم افريقيا وكأس العالم المقبلة.

وفاز منتخب مصر لكرة القدم النسائية دون 20 عاما على نظيره اللبناني، بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة الودية الاولى، التي جرت علي استاد اتحاد الشرطة الرياضي.

أهداف المباراة جاءت عبر نادية رمضان (هاتريك) بينما سجلت ليلي اسكندر الهدف الوحيد لمنتخب لبنان .

وأعربت نادية احمد رمضان نجمة منتخب مصر للكرة النسائية عن سعادتها بالفوز علي منتخب لبنان بثلاثية مقابل هدف في أولي التجارب الودية الدولية لحفيدات الفراعنة .

وقالت إنها سعيدة بتسجيلها الأهداف الثلاثة ( هاتريك ) وهذا بفضل مجهودات زملائها بالفريق، حيث أنه بدون العمل الجماعي لن ياتي الفوز.

وأضافت أنها فخورة بهذا الفوز خاصة وأنه جاء بعد سنوات طويلة من الابتعاد عن تحقيق نتائج إيجابية علي المستوي الدولي سواء ودي أو رسمي وأنه تم ارسال رسال للجميع بأن هناك كرة نسائية بمصر وسيكون لها شأن مختلف الفترة القادمة .  

واشادت بدور الدكتورة سحر عبد. الحق عضو اللجنة المكلفة بادارة اتحاد الكرة السابقة وأنها بذلت مجهودات كبيرة من أجل هذا الجيل الذي يعد محظوظا لوجودها خلال الفترة الماضية وقالت " كنا نتمني أن تستمر معنا ولكنها لم تتركنا" .  

ونوهت نادية احمد رمضان إلى ان والدها يتعامل معها بصفته المدير الفني مثل أي لاعبة أخري وأنه لا يوجد اي فارق في المعاملة ، لافتة الى انها انضمت للمنتخب في العام الماضي قبل أن يأتي والدها للعمل،  وان مستواها هو الذي أهلها للانضمام للمنتخب المصري، وليس هناك أي عوامل أخري .

 الجدير بالذكر أن نادية احمد رمضان بدأت مشوارها مع كرة القدم من سن ٥ سنوات في نادي شيكاغو اف سي وتلعب في مركز الوسط المداف والوسط المهاجم وكانت هدافة الفريق في دوري الناشئات الامريكي في اخر ثلاث سنوات وانضمت لمركز تدريب المنتخبات الامريكي من ٢٠١٦ حتي ٢٠٢٠ وفضلت مع والدها اللعب للمنتخب المصري عن اللعب للمنتخب الأمريكي وانضمت لمنتخب مصر للإنسات العام الماضي ومثلت مصر في بطولة شمال افريقيا تحت ٢٠ سنة التي أقيمت بالجزائر في ديسمبر 2019 وتلعب حاليا لفريق الجونة بالدوري الممتاز .
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