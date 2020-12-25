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محافظات

محافظ كفر الشيخ: بيج رامي فخر مصر والعرب وسنكرمه فور وصوله

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:37 م
محافظ كفر الشيخ:
محافظ كفر الشيخ: بيج رامي فخر مصر والعرب وسنكرمه فور وصوله
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محمود زيدان
قال اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، إن بيج رامي، ابن محافظة كفر الشيخ فخر لأبناء مصر كلها ولأبناء كفر الشيخ خاصة، مؤكدًا أن لدينا محمد صلاح فخر العرب ابن محافظة الغربية، والآن لدينا "بيج رامي" فخر العرب في لعبة كمال الأجسام ابن محافظة كفر الشيخ.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيستقبل ويكرم بيج رامي، مستر أولمبيا 2020، فور وصوله لمحافظة كفر الشيخ، مشيرًا إلى أن المحافظة شهدت العديد من المشروعات الخدمية لأهالينا خلال هذا العام ، واختتمها ابن المحافظة بإنجازه التاريخي، رافعًا علم مصر عاليًا.

جدير بالذكر أن رامي السبيعي، ابن قرية السبايعة، التابعة لمحافظة كفر الشيخ، قد تُوج ببطولة مستر أولمبيا العالمية، بعد رحلة من المثابرة والاجتهاد والتفوق على نفسه في لعبة كمال الأجسام، فقد بدأ "بيج رامي" منافساته في مستر أولمبيا في عام 2013، فحل بالمركز الثامن في مسابقة مستر أولمبيا 2013، والسابع في مسابقة مستر أوليمبيا 2014.

وتمكن «بيج رامي» -أيضًا - من تحقيق المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في نفس العام، وحاز السبيعي المركز الخامس ببطولة مستر أوليمبيا 2015، والمركز الرابع ببطولة مستر أوليمبيا 2016، والمركز الثاني ببطولة مستر أولمبيا 2017.

وحقق المركز الأول ببطولة آرنولد كلاسيك أوروبا 2017، والمركز السادس مستر أولمبيا 2018، ثم تفوق على نفسه، وحقق المركز الأول في مستر أولمبيا 2020، ليكون بذلك أول مصري وثاني عربي يفوز بالبطولة بعد اللبناني سمير بنوت.

فاز «بيج رامي»، ببطولات وشهادات علي الصعيد المحلي، وعالميًا حقق العديد من الألقاب، فقد أحرز المركز الأول ببطولة الكأس الذهبية بالكويت عام 2012، وحاز المركز الأول ببطولة أوليمبيا للهواة في نفس العام، وتوالت ولم يتوقف مشوراه عند ذلك بل نال المركز الأول في بطولة نيويورك للمحترفين في عام 2013م.

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