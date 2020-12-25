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رياضة

شوبير يفجر مفاجآت في أزمة منتخب الشباب.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
كشف الإعلامي أحمد شوبير مقدم برنامج ملعب أون تايم سبورتس، كواليس خطيرة في أزمة منتخب الشباب الذي تم إقصاؤه من بطولة كأس شمال أفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بين لاعبيه.

وتم الإعلان اليوم عن استمرار إيجابية مسحات 14 لاعبًا في منتخب الشباب بعد عودتهم من تونس.

وقال شوبير عبر برنامجه ملعب أون تايم سبورتس: "البعض أخذ يقول إن هناك تواطؤا ضدنا، وأننا مظلومين، ويجب أن نعرف ما حدث."

وتابع: "لدي بعض التساؤلات.. لدي معلومة أن كل 3 لاعبين في المنتخب كانوا يجلسون في حجرة واحدة قبل السفر لتونس.. لدي معلومة أيضًا أن محمود صابر لاعب المنتخب انضم لمعسكر المنتخب دون أن يجري مسحة طبية."

وأضاف: "لدي أيضًا معلومة بأن لاعبا كان يحمل كافة الأعراض للفيروس وانضم بالمعسكر واختلط باللاعبين.. يجب أن نحدد المسئول والمدان في تلك الأزمة."

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