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توك شو

بعد ظهورها في مهرجان القاهرة.. يسري اللوزي تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:23 ص
يسري اللوزي
يسري اللوزي
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محمد حليم قنديل
قالت الفنانة يسري اللوزي، إنها حضرت يوم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ويوم الختام فقط، مشيرة إلي أن صورها في المهرجان لم تكن متغيرة أو غير مألوفة ولكن كان التغير البسيط بسبب حملها وولادتها.

وأضافت «اللوزي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنها كانت دائما تري تعليقات غريبة علي صورها عندما كانت تقوم بتنزليها علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة حملها.

وردت الفنانة يسري اللوزي علي تعليقات الجماهير الذين قالوا إنها قامت بإجراء عملية تجميل "انا معملتش عمليات تجميل وشكلي زي ما هو بس بعد فترة الحمل والولاده في حاجات اتغيرت اكيد".

وتابعت يسري اللوزي أن هناك فنانات يقومون بعمليات تجميل كثيرة ولكنها ليست منهم، موضحة أن هناك صحفيين يقومون بالاتصال بها لكي تقوم بنفي تلك الشائعات ولكنها كانت ترفض تبرير أي شئ.
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