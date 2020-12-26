بعد ظهورها في مهرجان القاهرة.. يسري اللوزي تكشف حقيقة إجرائها عمليات تجميل.. فيديو

قالت الفنانة يسري اللوزي، إنها حضرت يوم افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي ويوم الختام فقط، مشيرة إلي أن صورها في المهرجان لم تكن متغيرة أو غير مألوفة ولكن كان التغير البسيط بسبب حملها وولادتها.





وأضافت «اللوزي» خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائية، أنها كانت دائما تري تعليقات غريبة علي صورها عندما كانت تقوم بتنزليها علي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة حملها.





وردت الفنانة يسري اللوزي علي تعليقات الجماهير الذين قالوا إنها قامت بإجراء عملية تجميل "انا معملتش عمليات تجميل وشكلي زي ما هو بس بعد فترة الحمل والولاده في حاجات اتغيرت اكيد".



