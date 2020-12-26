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توك شو

يسرا: رشدي أباظة كان «شيك وذوق».. وعمر الشريف حدوتة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:51 ص
يسرا
يسرا
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حمزة شعيب
حلت الفنانة يسرا، ضيفة ببرنامج "أبلة فاهيتا"، المذاع عبر شاشة "أون"، مساء الجمعة، للحديث عن تفاصيل حياتها وكواليس أعمالها الفنية.

قالت النجمة يسرا: "رشدي أباظة كان شيك وذوق ومفيش حد زيه في معاملته لأى ست، أما عمر الشريف فكان حدوتة مش هاتتكرر، وكان كاتم أسرارى، وأحمد رمزى كان دمه خفيف جدا وجدع".

وأضافت يسرا، خلال لقائها المسجل قبل إصابتها بفيروس كورونا في برنامج "الدوبلكس" تقديم أبلة فاهيتا، المذاع على قناة ON: "أنا بخاف على جوزى من الحسد لأنه ملهوش زى، أنا حتى خايفة أحسد نفسى عليه وربنا يخليه ليا".

وتابعت: "أنا أعرفه من واحنا عيال صغيرة عندنا 7 سنين وبعدين اختفى وأنا اختفيت وهو سافر بره وعاش 20 سنة واتجوز وطلق ورجع، وأنا قفشته بقى واتجوزنا بقالنا 25 سنة".
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