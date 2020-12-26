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رياضة

شادي محمد: رمضان صبحي فضل المال عن الأهلي وأزمة حسام عاشور نقص خبرة مع الإعلام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:31 ص
رمضان صبحي وحسام
رمضان صبحي وحسام عاشور
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محمد رشاد
وجه شادى محمد، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى السابق، رسالة إلى رمضان صبحى لاعب القلعة الحمراء والمنتقل حديثا لبيراميدز عقب الرحيل عن صفوف المارد الأحمر.

وأكد شادي محمد خلال تصريحات تليفزيوينة لقناة أون تايم سبورت 2 ، أنه قام بتفضيل المال على النادي الأهلي، وهذا الأمر غير جائز فى ظل عدم حصوله على بطولة دورى أبطال أفريقيا ، كما أن مسئولي الأهلي ساعدوا رمضان فى العودة مرة أخرى للعب عقب قرار العودة للفريق للمشاركة فى بطولة الأمم الأفريقية مع المنتخب الأولمبى. 

وأوضح قائد الاهلي التاريخي أنه لا يوجد تاريخ لرمضان صبحى مع الأهلي بخلاف اللاعبين الآخرين مثل أحمد فتحى الذى انتقل إلى بيراميدز، ولكن يمتلك احترام الجمهور بسبب رصيده القوى لدى جمهور الأهلى.

وتمنى شادى محمد عودة العلاقة القوية بين جمهور الأهلى وحسام عاشور لاعب فريق الاتحاد السكندرى الذى رحل أيضا عن القلعة الحمراء بسبب التصريحات التى أدلى بها ضد مجلس إدارة النادى قائلا: "حسام عاشور لاعب لا يقوم بإثارة المشاكل خلال تواجده داخل الأهلى والأزمة الأخيرة بسبب عدم خبرته فى التعامل مع الإعلام".
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