تمام الاستعداد.. قادر وحسم وردع مناورات عسكرية نفذتها القوات المسلحة في 2020 .. 33 تدريبًا داخليا وخارجيا مع أقوى الجيوش العالمية.. والمهمة: حماية وطن

لم يكن غريبًا على الجيش المصري، أقدم جيش نظامي عرفهُ التاريخ، بأن يكون حصنًا وسندًا، لشعب، تقع دولتهُ في مركز العالم ، وجدار صُلب لحماية مقدساته في مختلف العصور، سطّر فيها المئات من المعارك والبطولات العظيمة، حتى أصبح حجر زاوية يحترمه العالم ويقدره ويعرف قيمته جيدا، وقدرته القتالية أيضًا.









وعلى مر العصور، اختلفت التحديات على الجيش المصري، لكن على الرُغم من اختلاف التحديات، لم تختلف عقيدته، لأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بالشعب المصري، مما خلق حالة فريدة ساهمت في جعله "كتلة صُلبة"، من المستحيل أن تُفكك مهما كانت الظروف والتحديات التي تشهدها مصر.

ومع اختلاف العصور، اختلفت التحديات، لكن تلك الفترة التي تشهدها مصر حاليًا، ومنطقتها العربية ومحيطها الإقليمي وعمقها الأفريقي، الأصعب في التاريخ، حيث تدرك القوات المسلحة حجم التحديات والتهديدات المحيطة، ليس فقط بالأمن القومي المصري، بل بوجود مصر وكيانها، وإخضاعها لنظرية التفتيت والتقسيم التي تجتاح عالمنا العربي ومحوره الرئيسي وعموده الفقري هى مصر.





ومع قيام أحداث "25 يناير"، وثورة 30 يونيو، تغيرت موازين القوى في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص دول الجوار، فُرِض على مصر تحديات وتهديدات جديدة لتأمين الدولة داخليًا وخارجيًا، وألقى ذلك على عاتق القوات المسلحة مهامًا إضافية، على جميع المحاور الإستراتيجية على مدار الساعة.





ولذلك، اهتمت القيادتان السياسية والعسكرية منذ عام 2013، بتقوية و تدعيم القوات المسلحة ، فى مختلف أفرعها الرئيسية وتشكيلاتها القتالية، ووحدتها ومختلف منظوماتها على مختلف المستويات، بكل ما تحتاجه من قدرات قتالية ودعم إدارى وفنى ورعاية معيشية، كى تكون قادرة فى كل وقت على مجابهة التحديات التى تتفجر حول مصر وعلى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية.





فمنذ اللحظة الأولى من تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، أخذ على عاتقه، تحقيق طفرة نوعية حقيقية في التسليح والتدريب والتكنولوجيا، والتصنيع، فقد اعتمدت القيادة السياسية على خطط توطين الصناعات العسكرية مع كبرى شركات التسليح العالمية، وصولا إلى نجاح مصر في تنظيم أكبر معرض للسلاح ، وهو الأول في تاريخ مصر، وفي أفريقيا لتكون محط أنظار العديد من دول العالم في هذا المجال.





جيوش العالم تنظر لمصر