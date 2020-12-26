علاج بالمجان..... علماء يجرون دراسات على لبن السرسوب في مواجهة كورونا

لبن الأم السرسوب، العلاج المحتمل لمحاربة فيروس كورونا إليكم السبب،اجرت الباحثة ريبيكا باول، ومقرها مدينة نيورك دراسة على لبن حليب آلام اشتركت فيها أكثر من 1000 امرأة في مدينة نيويورك، للتبرع بحليب الأم لإجراء بحث يهدف إلى اكتشاف علاقة غريبة ، علاقة بين حليب الأم وعلاج فيروس كورونا .

وفقا لما نشره موقع times of India ،ينما يعمل العلماء والباحثون في جميع أنحاء العالم على مدار الساعة للبحث عن علاج قادر على قتل الفيروس ووقف العدوى من العودة ، يبحث الخبراء حاليًا عما إذا كان لبن الأم يمكن أن يحمل علاجًا محتملًا لـ COVID-19 القاتل.

إليكم الأسباب

عدم دراسة حليب الأم أو البحث عنه في معركة لعلاج سلالات فيروسية أخرى ، بما في ذلك السارس أو فيروس ميرسا.

يعرف لبن الأم ، بفوائده العديدة ، أحد أكثر الأطعمة المغذية للطفل، يحتوي حليب الثدي على العديد من الأجسام المضادة ، والتي تساعد الطفل في مرحلة النمو على محاربة الفيروسات والجراثيم المسببة للأمراض ، كما تقلل من خطر الإصابة بالعدوى والحساسية الأخرى كما أنه يحتوي على اللبأ الغني بالبروتينات المخصبة للطفل. بالإضافة إلى أنه معقم بشكل طبيعي ، فهو خالي من أي ضرر.

وبالتالي ، لا يمكن إنكار أن لبن الأم هو خيار جيد، يحاول العلماء الآن دراسة آثار نفس الشيء ، معتبرين أن الأجسام المضادة في لبن الأم يمكن أن "تحمي" على النحو الأمثل من المرض لأنها تأتي من الدم فقط في الواقع ، يخدمون غرضًا وقائيًا ، فقد يكونون قادرين على تعزيز المناعة قصيرة المدى في الجسم أيضًا. تنتج الأمهات المرضعات بالفعل أجسامًا مضادة تعمل ضد الأنفلونزا والأمراض المعدية الأخرى ، والتي تنتقل بعد ذلك إلى الأطفال.

لنفس الغرض ، يتم فحص عينات الحليب المشاركة بحثًا عن عدوى محتملة لـ COVID-19 ، وقوة التحمل وفئات الأجسام المضادة الموجودة في الحليب.

تعتقد إحدى الباحثين الرئيسيين ، ريبيكا باول ، ومقرها مدينة نيويورك ، والتي أصبحت أحدث بؤرة لانتشار المرض ، أن الرضاعة الطبيعية قد تكون قادرة على إنقاذ العديد من الأطفال من الإصابة بالمرض حتى الآن، ربما تكون النساء المرضعات قد طورن أجسامًا مضادة استجابةً للفيروس ، الذي ينقله حليب الثدي الآن إلى أطفالهن، سواء أكانت المرأة قد أثبتت إصابتها بالمرض أم لا ، إذا كانت قد تعرضت للمرض وهي بصحة جيدة حاليًا ، فهذا يعني أن جسدها ربما يكون قد بدأ بالفعل في تكوين الأجسام المضادة، قد تنتقل هذه الأجسام المضادة بعد ذلك إلى حليب الثدي للمساعدة في حماية رضيعها من المرض.

إلى جانب ذلك ، يمكن للأجسام المضادة الغنية بالمغذيات أن تساعد أيضًا في محاربة بعض الآثار الجانبية الأخرى المرتبطة بأعراض COVID-19.

هل الرضاعة الطبيعية آمنة في زمن فيروس كورونا؟

حتى الآن ، لم يكن هناك دليل على أن COVID-19 يمكن أن ينتقل من الأم إلى الطفل من خلال حليب الثدي. لمنع انتشار الفيروس ، ينصح المرء بممارسة الإجراءات الصحية وتجنب الاتصال بالأشخاص المرضى والحد من الاتصال الوثيق مع الطفل إذا كنت مصابًا بالمرض.

يعتقد العالم الرئيسي المتخصص في علم المناعة من لبن الأم أيضًا أن لبن الأم ، إذا وجد أنه العلاج ، فقد يكون قادرًا على منع الأوبئة في المستقبل.

في جميع أنحاء العالم ، تحاول العديد من المرافق الطبية أيضًا إجراء اختبارات الأجسام المضادة لمعرفة ما إذا كان الشخص أكثر عرضة للإصابة بعدوى COVID-19 وقدرته على محاربة المرض. بطريقة مماثلة ، يتم استخدام العلاج بالبلازما في فترة النقاهة أيضًا لنقل البلازما من شخص سليم متعافي إلى شخص مريض لمحاربة الفيروس.

1.قد يكون لبن الأم العلاج المحتمل لمحاربة فيروس كورونا. إليكم السبب