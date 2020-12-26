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عيار 18 يسجل 700 جنيه للجرام.. أسعار الذهب اليوم السبت 26 - 12 - 2020

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:38 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
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فرح علاء الخولي
عرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، اليوم، السبت 26 - 12-2020، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر 

أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب عيار 24 يسجل 934 جنيها للجرام.

سعر جرام الذهب 21 الأكثر شيوعا 818 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18 يصل إلى 700 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب يسجل 6544 جنيها.

وفى سياق آخر، قال محمد زيدان، خبير أسواق المال العالمية، إن الذهب يشهد عمليات تصحيح بهدف جني الأرباح من جانب المستثمرين مع زيادة المعروض في البورصة العالمية، متوقعا استمرار انخفاض المعدن الأصفر نحو مستويات من 1802 دولار إلى 1780 دولارا شرط عدم الإغلاق أعلى مستويات 1902 دولار.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بشكل وثيق بحركة المعدن في الأسواق العالمية، وكذلك بحركة سعر الدولار، لذا فإن أي تغيير سينعكس على السعر فورا بالسوق المحلية.

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