عيار 21 بــ818 جنيها.. أسعار الذهب اليوم في مصر

شهدت أسعار الذهب استقرارا فى مستهل تعاملات اليوم السبت الموافق 26 من ديسمبر 2020 فى مصر ، ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا فى مصر 818 جنيها للجرام.





ونستعرض فيما يلي أسعار الذهب اليوم بحسب آخر تحديث لموقع إيجيبت جولد برايس توداي:





عيار 18 سجل 701 جنيه.





عيار 21 يسجل 818 جنيها.





اقرأ أيضا:





عيار 24 يسجل 935 جنيها.





الجنيه الذهب 6,544 جنيها.





أونصة الذهب 29,074 جنيه.





كيلو الذهب 934800 جنيه





سعر الذهب المصنعية





وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.





كورونا وأسعار الذهب





من جانبه، قال وصفى واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن جائحة كورونا أثرت على جميع الأحوال الاقتصادية في مصر والأسواق العالمية؛ إذ ساعدت سلبا في ارتفاع أسعار الذهب، موضحا أن المعدن الأصفر وأعيرته المختلفة مرتبطة ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.





ارتفاع أسعار الذهب





وأكد "واصف" أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات، موضحا أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف العام وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.





وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.