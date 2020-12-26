"صباح البلد" يبرز أهم اللمحات في جولة الرئيس التفقدية بالأمس.. فيديو

عرض برنامج "صباح البلد"، والمذاع على فضائية "صدى البلد" تقريرا، لـ أبرز اللمحات في جولة الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالأمس، والتي شملت أعمال تطوير محاور شرق القاهرة، في مناطق مدينة نصر وعزبة الهجانة.





وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية، على التحدث إلى المواطنين وتحيتهم، كما شدد عليهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات الطبية.





وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الجولة على مستجدات مشروعات تطوير الطرق ومحاور تلك المناطق وكذا المحور الجديد الذي يربط أحياء مدينة نصر بالطريق الدائري امتدادًا إلى أحياء القاهرة الجديدة ومدينة الرحاب.





واطلع الرئيس السيسي على تطوير عزبة الهجانة، وذلك في إطار سياسة الدولة لتطوير المناطق العشوائية والعناية بقاطنيها وربطها بالمحاور الرئيسية عن طريق توسعة محور رئيسي بها يكون بديلا عن الممرات الضيقة التي يستخدمها المواطنين، مما يسهم في إنهاء الزحام الشديد وينظم مداخل ومخارج المنطقة ويسمح بدخول عربات الإطفاء والإسعاف وكذلك مرور النقل الثقيل، وذلك بالإضافة إلى ما قامت به الدولة من رفع كفاءة كافة الخدمات الأساسية والبنية التحتية بالمنطقة، وتجهيز وطلاء واجهات المباني، وإنشاء موقف حديث لوسائل النقل العام والسيارات لتسهيل حركة المواطنين اليومية خاصة بعد إزالة الإشغالات وتوفير محالات جديدة للباعة الجائلين.





كما تم نقل آلاف المواطنين من الأسر المقيمة في مناطق غير آمنة وخطرة أسفل خطوط الضغط العالي الكهربائية بعزبة الهجانة إلى مدينة أهالينا لتسكين الأهالي في وحدات سكنية كاملة التشطيبات بها كل الاحتياجات من الأثاث والمفروشات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وجميع احتياجاتهم داخل تجمع سكني حضاري لائق يتوفر به كافة المرافق والخدمات، ليتغير واقع الحياة المعيشية والاجتماعية والسكنية للأفضل لتلك الأسر والمواطنين.