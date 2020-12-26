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رياضة

مانشستر سيتي يستدرج نيوكاسل لتحسين وضعه بـ الدوري الإنجليزي

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:55 ص
فريق مانشستر سيتي
فريق مانشستر سيتي
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محمد السعيد
يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره نيوكاسل اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة، الـ 15، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا لتحقيق الفوز على نيوكاسل في مباراة اليوم، لمواصلة تحسين وضعه في جدول ترتيب البريمرليج.

وأعلن نادي مانشستر سيتي، أمس الجمعة، إصابة ثنائي الفريق جابرييل خيسوس وكايل ووكر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

في المقابل يطمح نيوكاسل في تحقيق نتيجة إيجابية أمام السماوي، للدخول في منطقة وسط الجدول.

كان فريق مانشستر سيتي فاز على ساوثهامبتون بهدف دون رد في الجولة الماضية، بينما تعادل نيوكاسل مع فولهام.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يتواجد نيوكاسل في المركز الـ 12 بـ 18 نقطة.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخرا عودة الجماهير، في بعض ملاعب الدوري الإنجليزي.

ووفقا لخطة الحكومة البريطانية، فإن عودة الجماهير ستكون بـ أعداد بسيطة، وستكون حسب المنطقة التي يوجد بها النادي أو الفريق، ومدى تفشي فيروس كورونا في هذه المنطقة، فعلى سبيل المثال، مدينة ليفربول تعد ضمن الفئة الثالثة من حيث تفشي الوباء، وبالتالي لن يتخطى عدد الحاضرين لأي مباراة سواء لـ ليفربول أو إيفرتون أكثر من ألفي شخص.

قرار الحكومة البريطانية كان صادما لـ 10 فرق بالدوري الإنجليزي، حيث لن يتمكن جماهيرهم من حضور المباريات في الوقت الحالي، باعتبار تواجدهم في المناطق الأكثر تضررا من فيروس كورونا بـ إنجلترا.

الأندية التي لن يتمكن مشجعوها من حضور مباريات الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي هي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وأستون فيلا وليستر سيتي وليدز يونايتد وبيرنلي وولفرهامبتون ونيوكاسل يونايتد وشيفيلد يونايتد.
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