شاهد.. هاتف أوبو الخارق Oppo X Tom Ford بتصميم توم فورد

حصلت شركة أوبو Oppo، على براءة اختراع لهاتف منزلق بشاشة قابلة للتمديد والسحب، في شهر أغسطس الماضي، واليوم كشفت بعض التسريبات المصورة عن إصدار خاص من هاتف Oppo X ، والذي صممه مصمم الأزياء الأمريكي والمخرج توم فورد Tom Ford.









وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، سيأتي هاتف أوبو Oppo X Tom Ford بشاشة قابلة للسحب والتمديد مما يزيد مساحة العرض بحجم أكبر بنسبة 80%، وذلك عند فتحه عموديًا.

















وتظهر الصور ثلاثية الأبعاد لهاتف Oppo X Tom Ford، أن اللوحة الخلفية للهاتف ستحصل على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، بتصميم خاص للمصمم Tom Ford، مع توقيع اسم المصمم أسفل إعدادات الكاميرا، وكما تظهر الصور المسربة فلاش LED يأتي أسفل الاسم الأخير للمصمم.









ولا تحتوي الشاشة أي نوتش أو ثقب للكاميرا الأمامية، حيث من المتوقع أن يأتي هاتف OPPO X TOM FORD، بكاميرا للتصوير السلفي مخفية تحت الشاشة، وتشير بعض التسريبات إلى أن المنطقة الرمادية في الجهة الخلفية من الجهاز هي في الواقع شاشة ثانوية تدعم تصوير صور السيلفي بالكاميرا الرئيسية.













وكشفت الصور عن منفذ لشريحة SIM، على الإطار الأيمن للهاتف والتي لا يمكن الوصول إليها إلا عند تمديد الشاشة، كما يأتي الهاتف بحلقات ذهبية لدعم تعليق الهاتف، يمكنك سحبها إذا كنت تريد تعليق الهاتف من رقبتك كإكسسوار عصري.





ولم تحدد شركة أوبو Oppo، حتى الآن موعد للإعلان الرسمي عن هذا الإصدار، ولكن في نوفمبر أكدت الشركة الصينية من خلال مؤتمرها السنوي الأخير، على خطتها لإطلاق هاتف ذكي جديد قابل للتمدد يأتي بمواصفات متطورة لم تشهدها هواتفها من قبل، والذي سينطلق تحت اسم X 2021.









وسيأتي هاتف Oppo X 2021، بتصميم فريد إلى جانب شاشة مرنة قابلة للف حول محاور جانبية، ولديها القدرة على التحول خلال ثوان من شاشة هاتف ذكي عادية إلى شاشة كبيرة سبيهة بالأجهزة اللوحية، من بينها شاشة تكون بقياس 6.7 بوصة، عند استخدامها كهاتف ذكي، أما عند توسعة الهكيل جانبيا لتصبح أكبر تتحول الشاشة إلى قياس 7.4 بوصة عند استخدامها في وضع الحاسب اللوحي.