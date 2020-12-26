نائب المنيا: لجنة الشباب والرياضة أولى رغباتي فى الانضمام للجان النوعية

صرح النائب ناصر هدية، عضو مجلس النواب في بيان صحفي أصدره منذ قليل إنه قد انتوى عضوية لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان.





وأكد "هدية" أن الدافع وراء انضمامه للجنة الشباب والرياضة جاء من منطلق إيمانه التام أن الشباب هم وقود المرحلة المقبلة، لا سيما واهتمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف، وأن الرياضة هي السبيل الأساسي لإعداد جيل واعد ينهض بالدولة المصرية، مما يحتاج منا كنواب إلى إعادة النظر فى المنظومة الرياضية من حيث التشريعات وأيضا اللوائح والقوانين الخاصة بها من خلال عقد لقاءات وحوارات مجتمعية مع أصحاب الشأن.





وفي السياق ذاته، أكد "ناصر هدية" أنه معتكف في الآونة الحالية على إعداد إستراتيجية متكاملة وشاملة تستهدف النهوض بالقطاعات المختلفة فى مجال الرياضة والمنشآت والمؤسسات الرياضية، وذلك من خلال توفير المناخ التشريعي المناسب والملائم لتنفيذ تلك الإستراتيجية بالتعاون مع باقي السادة الزملاء أعضاء لجنة الرياضة بالمجلس بشكل خاص والسادة أعضاء البرلمان بشكل عام.





واختتم هدية بيانه الصحفي بالإشادة بالدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد وزير الشباب والرياضة في الآونة الأخيرة في سبيل الارتقاء بمستوى الرياضة المصرية في شتى القطاعات ، مشيرًا إلى أن قضايا المرأة والشباب والرياضة تأتى على رأس أولوياته.





وأضاف "ناصر" أن الدولة تواجه تحديات قوية في ثلاثة ملفات أساسية، التعليم والصحة والتطوير العمراني متمثلًا في القضاء على العشوائيات وبناء مدن جديدة تتيح التوسع أفقيًا، خاصة أن جميع الخطوات التي تتخذها الحكومة تدعم هذا التوجه لتوسيع رقعة العمران بدلًا من التوسع الرأسي الذي تسبب في ملايين مخالفات البناء.





وعن طموحاته داخل مجلس النواب، قال "ناصر شعبان هدية"، إن الاهتمام بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ستكون من أولوياتي لأنها تمس حياة المواطن المصري لتحسين حالته، بجانب العمل على تعديل القوانين المعترض عليها المواطن مؤخرًا حتى يصبح أكثر تفاعلا مع الدولة.





وأشار أمين مساعد قطاع الأعمال في حزب مستقبل وطن، إلى أن ملف الصحة والتعليم في المحافظة يحتاج إلى مجهود دائم ومتواصل مع الوزراء المعنيين بهذا الملف وهو في مقدمة أولوياتي، مؤكدًا بأنه سيتم استكمال العمل بإيجاد فرص العمل المناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص، مع تشجيعهم على الرياضة واستمرار عمل دورات كرة القدم والأنشطة الرياضية الأخرى.