وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم يفتتحان عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقهما الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، عددًا من المنشآت الجامعية الجديدة، بحضور نواب رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.





حيث قام وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم ، بافتتاح مبنى معهد البحوث والدراسات الاستراتيجية لدول حوض النيل بجامعة الفيوم، والذي تبلغ تكلفته 47 مليون جنيه ويتكون من 6 أدوار تشمل 7 قاعات تدريسية وقاعة كبري للمؤتمرات، وهو معهد أكاديمي بحثي يهتم بمجالات عديدة تخدم جميع دول حوض النيل، وتسعى جامعة الفيوم لجعل هذا المعهد واحدًا من المراكز البحثية المتميزة والمتخصصة في قضايا ومشكلات دول حوض نهر النيل.









كما افتتحا مركز مكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض، والذي يعتبر الأول من نوعه بالجامعات المصرية، حيث تم تشكيل فريق من الباحثين المميزين من الكفاءات وتفرغهم لإجراء الأبحاث على الأنظمة التطبيقية محليًا ودوليًا بالتعاون مع المنظمات الرائدة والشهيرة في التعامل مع الأوبئة الصحية والحد من تأثيرها على الصحة والاقتصاد وحياة البشر، على أن يكون هذا المركز هو المحور الرئيس والمرجع لجميع الأنشطة ذات الصلة بمعالجة الأوبئة الميكروبية وتفشي الأمراض.





يهدف المركز إلى تطوير النتائج الطبية وترجمة الأبحاث العلمية إلى ممارسات عملية قابلة للتطبيق، ونشر المعرفة الصحيحة بين الناس حول الفيروسات والكائنات الدقيقة، وكذلك المراقبة الوبائية ورصد التهديدات المحتمل وقوعها، ووضع القواعد الإرشادية للمنظومة الصحية لمكافحة الأوبئة وتفشي الأمراض، مع إعطاء أولوية واهتمام أكبر بتوفير بحوث ذات نتائج تخاطب احتياجات المجتمع الوطني ونشرها عليه في وقت مناسب بدلًا من التركيز على مؤشرات النشر الخارجي وهو الأمر الذي يعلي مصلحة المجتمع في الأساس، كما يهدف المركز إلى تقييم المخاطر ومعالجتها قبل وأثناء وقوعها عبر القيام بالعديد من المهام التي تشمل تقليل احتمالية وقوع الأمراض باتخاذ التدابير الوقائية وتحسين البنية التحتية للصحة.





كما افتتح وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم، مبنى المدرجات المركزية بجامعة الفيوم والتي تنقسم إلى ٤ مدرجات صغيرة تقع كل منها على مساحة ٣٠٠ متر مسطح تقريبا وتستوعب حوالي ٢٥٠ طالب، و٤ مدرجات كبيرة تقع كل منها على مساحة ٢٠٠٠ متر مسطح وتستوعب ٨٠٠ طالب، كما تحتوي المدرجات المركزية أيضا على ٥ قاعات سيمينار تقع كل منها على مساحة ٤٠٠ متر مسطح وتستوعب حوالي ١٣٥ طالب، وتبلغ تكلفة إنشاء المدرجات المركزية حوالي ٤٥ مليون جنيه.





وعقب ذلك، قام وزير التعليم العالي ومحافظ الفيوم بافتتاح وحدة اللياقة البدنية والتأهيل الحركي والقياسات الفسيولوجية (الجيم)، المقامة على مساحة ٥٢٠ متر مربع بتكلفة 7 ملايين جنيه، وتشمل قسم للتأهيل الحركي والاستشفاء مزود بأحدث أجهزة وأدوات التدليك والتمرينات العلاجية والساونا والجاكوزى وحمام البخار بالإضافة إلى حوضين للعلاج المائي، كما تضم صالة "جيم" بها أحدث الأجهزة الخاصة بالتقويات والكارديو وكل ما يخص تنمية اللياقة البدنية، بالإضافة إلي صالة متكاملة لتدريبات الأيروبيكس والزومبا بخلاف قسم القياسات الفسيولوجية الذى سيقدم خدمة المجالات البحثية العلمية الرياضية وقسم مجهز لتدريبات الكروس فيت.