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حوادث

٤ لصوص وراء سرقة الشقق السكنية بالقليوبية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بالدقهلية.

تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ( ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم ) بإكتشافها سرقة (بعض المصوغات الذهبية ، مبالغ مالية ) من داخل الشقة محل سكنها .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم ( 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ومركز المنصورة – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن ( بأسلوب المفتاح المصطنع ) .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة .. وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإرتكاب ( 5 جرائم سرقة بذات الإسلوب بدائرة القسم ) وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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