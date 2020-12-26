٤ لصوص وراء سرقة الشقق السكنية بالقليوبية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بالدقهلية.





تبلغ لقسم شرطة أول المنصورة بمديرية أمن الدقهلية من ( ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم ) بإكتشافها سرقة (بعض المصوغات الذهبية ، مبالغ مالية ) من داخل الشقة محل سكنها .





تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى ضم ( 4 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المنصورة ومركز المنصورة – لأحدهم معلومات جنائية) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقات المساكن ( بأسلوب المفتاح المصطنع ) .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية أسفرت عن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة .. وبتطوير مناقشة المتهمين إعترفوا بإرتكاب ( 5 جرائم سرقة بذات الإسلوب بدائرة القسم ) وتم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات المستولى عليها فى تلك الوقائع .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .



