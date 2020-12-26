ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سانا تفضح ميليشيا قسد: تختطف المدنيين وتجبرهم على القتال في صفوفهم

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:06 م
جانب من الأحداث في
جانب من الأحداث في سوريا
Advertisements
محمود نوفل
كشفت وكالة الأنباء السورية سانا عن مواصلة ميليشيات قيد بخطف الشبان في ناحية تل براك والقرى التابعة لها بريف الحسكة لسوقهم وإجبارهم على القتال في صفوفها.


وذكرت الوكالة السورية ان الميليشيات قامت بنصب حواجز لاقتياد  الشباب إلى معسكرات تدريب إجبارية، حيث قامت باختطاف العديد من المدنيين في مناطق مختلفة من الحسكة وساقوهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميـليشيا قسرًا.


وأشارت الوكالة "سانا" إلى أن مسلحي ميـليشيا قسد بالأمس أقدموا على اقتحام قرية سميحان غربي التابعة لبلدة تل براك بريف الحسكة.


وأفادت الوكالة السورية بأن المسلحين قاموا باختطاف 4 مدنيين من سكان القرية واقتادوهم إلى جهة مجهولة لزجهم في عمليات القتال في صفوفها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

«قسد»: قصف تركي لقرى في شمال سوريا وإحباط هجوم بريف الرقة

مقتل اثنين وإصابة آخرين.. حرب شوارع بمدينة تل أبيض السورية

بينهم 3 جنود أتراك.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار رأس العين السورية

بسبب مسروقات.. قتال عنيف بين الميليشيات المسلحة في الحسكة السورية

ترشيحاتنا

توقيت غريب جدا.. أسطورة ليفربول يعلق على تصريحات محمد صلاح بشأن رحيله عن الفريق

نصف ساعة بـ3 آلاف جنيه.. إحالة شبكة تعرى أون لاين للمحاكمة.. صور

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

قريبًا.. العلماء يتوصلون لدواء يمنع الإصابة بكورونا

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

كورونا يتسبب في جلطة دماغية لطفل عمره 3 أعوام

Advertisements

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها