نائب تنسيقية شباب الأحزاب: القضايا التي تمس المواطنين تحتل أولوية اهتمامنا

قال أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، ان الجولة التي قام بها نواب تنسيقية شباب الاحزاب عند استخراج الكارنيهات، بمجلس النواب تحملنا مسئولية كبيرة، مشيرا إلى أن المواطن دائما ينتظر ما يقدمه النواب على ارض الواقع.

واضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات لـ"صدى البلد": "سنهتم بالقضايا التي تمس المواطنين لنؤكد على صحة تمكين الشباب بمجلسي الشيوخ والنواب خصوصا وأن مسئولية كبيرة نسعي دائما لنكون على قدرها".





وحرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب علي اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسية عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026 في جولة داخل المجلس لتفقد مقر القاعة الرئيسية التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.





وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر.





يأتى ذلك وسط استعدادات واجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا





يذكر أن 230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .

وتوافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية





وفيما يخص النواب بنظام الفردى يبدأ استقبالهم من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب

ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) باجمالي عدد 86 نائبا.