ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

نائب تنسيقية شباب الأحزاب: القضايا التي تمس المواطنين تحتل أولوية اهتمامنا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:08 م
الامين العام لمجلس
الامين العام لمجلس النواب يصطحب أعضاء التنسيقية
Advertisements
فريدة محمد
قال أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، ان الجولة التي قام بها نواب تنسيقية شباب الاحزاب عند استخراج الكارنيهات، بمجلس النواب تحملنا مسئولية كبيرة، مشيرا إلى أن المواطن دائما ينتظر ما يقدمه النواب على ارض الواقع.
 
واضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات لـ"صدى البلد": "سنهتم بالقضايا التي تمس المواطنين لنؤكد على صحة تمكين الشباب بمجلسي الشيوخ والنواب خصوصا وأن مسئولية كبيرة نسعي دائما لنكون على قدرها".

وحرص المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب علي اصطحاب نواب تنسيقية شباب الأحزاب السياسية عن الفصل التشريعي الثاني 2021 - 2026 في جولة داخل المجلس لتفقد مقر القاعة الرئيسية التي تشهد المناقشات العامة، والمتحف وأروقة المجلس التي تشهد تاريخ الحياة النيابية.

وحرص نواب التنسيقية على الحضور بشكل جماعي لاستخراج كارنيه المجلس، وذلك بعدما تقدموا بطلب إلي أمانة مجلس النواب بقيادة المستشار محمود فوزي، والتي رأت عدم وجود مانع من حضورهم بشكل جماعي وإنهاء إجراءات استخراج الكارنيهات، لاسيما وأنهم نواب عن قائمة من أجل مصر.

يأتى ذلك وسط استعدادات واجراءات احترازية مشددة تقوم بها الأمانة العامة للبرلمان برئاسة المستشار محمود فوزى، وذلك لمواجهة فيروس كورونا

يذكر أن  230 نائب من إجمالي 284 نائب ممثلين عن القوائم الأربعة لقطاع القاهرة والصعيد والدلتا والجيزة انهو إجراءات إستخراج كارنيهات عضوية مجلس النواب ، حيث أنهي فى اليوم الأول 75 نائب عن قائمة القاهرة ووسط الدلتا أوراقهم وإستلام أوراق العضوية من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثاني أنهي 90 نائب عن قائمة الجيزة والصعيد أوراق عضويتهم فى البرلمان من إجمالي 100 نائب ، واليوم الثالث والأخير المخصص لنواب قائمتي وسط وشمال الدلتا أنهي 65 نائب أوراقهم من إجمالي 85 نائب .
 
وتوافد الخميس الماضى نواب القائمة الوطنية عن شرق و غرب الدلتا لمقر البرلمان لاستلام كارنيهات العضوية و تضم القائمة  ٨٤ نائب حضر بعضهم في اليوم الثالث لاستلام كارنيهات العضوية  

وفيما يخص النواب بنظام الفردى يبدأ استقبالهم من يوم الأحد 27ديسمبر 2020، حيث سيتم استقبال نواب 5 محافظات وهى (القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح.) بإجمالي عدد 90 نائبا، أما يوم الأثنين 28 ديسمبر فسيتم تنظيم حفل الاستقبال 10 محافظات هى : (بورسعيد، الاسماعلية، السويس، الشرقية، الدقهلية، دمياط، الغربية، المنوفية، البحيرة، كفر الشيخ) بإجمالى عدد 108 نواب
ويوم الثلاثاء 29 ديسمبر ، سيتم استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف،  المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر،  شمال و  جنوب سيناء )  باجمالي عدد 86 نائبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية..غدا

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية.. اليوم

لاستخراج الكارنيهات.. البهو الفرعوني بمجلس النواب يتزين لاستقبال الأعضاء الجدد غدا

البرلمان: استقبال النواب الجدد وسط إجراءات احترازية.. فيديو

في اليوم الثالث.. 65 نائبًا يصلون البرلمان لاستخراج كارنيهات العضوية

230 نائبا من القوائم يستخرجون كارنيهات عضوية البرلمان

ترشيحاتنا

مصرع 7 أشخاص وإصابة 5 آخرين في حريق مستشفى خاص بالعبور

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

قبل السعر الجديد.. رحلة أسعار البنزين في مصر وتوقعات الفترة المقبلة

استفتاء cnn لـ أفضل لاعب عربي.. الدوسري في الصدارة والشناوي يتقدم على محمد صلاح

توقعات الأبراج 2021.. تجارب فاشلة في الحب لمواليد هذا البرج.. والانفصال يهدد الثور

كورونا يتسبب في جلطة دماغية لطفل عمره 3 أعوام

Advertisements

عام التغلب على الوباء.. الحزب الشيوعي الصيني يقدم كشف حسابه: سيطرنا على كورونا

التعليم العالي تنفي صحة القرار الوزاري بتأجيل امتحانات الفصل الأول

التعليم العالي: لا صحة لتعليق الدراسة بالجامعات والمعاهد.. والامتحانات في موعدها

ردا على قلق الأهالي من كورونا الامتحانات.. التعليم تعلن إجراءاتها الاحترازية

باستثناء مونديال اليد..الأولمبية تمنع إقامة البطولات داخل الصالات بسبب كورونا

وزير التربية والتعليم يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات لحسم مصير الامتحانات

منظمة الصحة العالمية تحذر الشباب من سلالة كورونا الجديدة

خلعت ملابسها لـ ثري عربي بـ3 آلاف جنيه.. أول اعتراف لسيدة بالتعري علي موقع تواصل شهير

واقعة غريبة.. طرد سيدة من مطعم بسبب ملابسها

كورونا يضرب البرلمان الجديد.. وفاة 3 نواب بعد فوزهم في الانتخابات

الخشت: علاج كورونا للعاملين بجامعة القاهرة مجانًا.. و50% خصما للأقارب

عقب تلقيه لقاح موديرنا.. طبيب أمريكي يتعرض لأزمة صحية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد الزيادة الأخيرة.. تعرف على أسعار سيتروين سي إليزيه موديل 2021

تصل لـ 5 ملايين جنيه.. أسعار لاند روفر 2020 - 2021 في مصر

بإطلالة أنيقة.. زوجة ماجد المصري تتألق برفقته في أحدث ظهور لها