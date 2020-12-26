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ديني

بعد هجوم بوكو حرام.. الأزهر: الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه الإسلام

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:44 م
صدى البلد
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محمد شحتة
دان الأزهر الشريف الهجوم الإرهابي البغيض الذي شنته جماعة ‏بوكو حرام ‏الإرهابية على قرية بيمي ‏في ولاية بورنو النيجيرية ذات الأغلبية المسيحية، ما أسفر عن مقتل ما يزيد على 10 أشخاص وإصابة آخرين‎.‎

وأكد الأزهر أن هذه الجماعات الإرهابية سخرت نفسها لتشويه صورة الدين، وبث الرعب ‏والخوف في قلوب الأبرياء، واستخدمت العنف والتلذذ بإراقة الدماء لترويع الآمنين وبث الفرقة ‏والكراهية بين أبناء المجتمع الواحد.

وشدد الأزهر على أن الاعتداء على ‏النفس أو دور العبادة عمل ‏إرهابي جبان لا يصدر إلا من نفوس تجردت من كل معاني الإنسانية والرحمة، ولم تضع اعتبارًا ‏لأي تعاليم لدين سماوي أو خلق إنساني، ولم تؤمن بالله حق الإيمان ولا برسله الذين بعثهم الله ‏رحمة للعالمين، مطالبًا قادة العالم وأصحاب القرارات الدولية بالعمل جديًّا على وضع ‏حد ‏للإرهاب الذي بات يهدد استقرار العالم‎.‎

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