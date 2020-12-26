2020 ليست شؤما على الجميع.. إير كايرو تحقق 2 مليون دولار أرباحا بعد سنوات من الخسائر

أرباح محققة
نجحت إير كايرو بفضل التخطيط الجيد والدعم الحكومي في تجاوز الأزمة الخانقة التي تعيشها الصناعة العالمية، واستطاعت بعد سنوات من الخسائر، أن تحقق ربحية لأول مرة منذ سنوات، فاستطاعت تخفيض الخسائر من النصف الأول من العام المالي 2020 إلى 6 ملايين دولار بدلا من 9 ملايين دولار عام 2019 بعد تحقيق أرباح تشغيلية خلال شهر يونيو حوالي 2 مليون دولار، وذلك بعد نجاحها في نقل حوالي 50 ألف عالق على متن 250 رحلة جوية خلال الفترة من أبريل حتى يونيو 2020.
الأمر الذي دعم موقف الشركة خلال الأزمة الطاحنة التي يشهدها القطاع، فاستطاعت أيضًا أن تسدد كل مصروفات التشغيل الخاصة بالشركة حتى نهاية العام الجاري 2020 والتي تقدر بنحو 47 مليون دولار.
تحديث الأسطول
تخطط الشركة، بنهاية 2021 أن يرتفع أسطولها الجوي إلى 8 طائرات، وذلك بضم طائرة جديدة من طراز A320CEO-Sharklet قد تسلمتها بالفعل خلال العام الجاري 2020، وبالإضافة إلى ضم طائرة جديدة من طراز A320NEO.
شبكة الخطوط
زاد معدل تشغيل الشركة إلى بين الغردقة وبراغ إلى 3 رحلات أسبوعيا من ديسمبر الجاري، وفي نفس الوقت بدأت أيضا في تشغيل رحلات بين دوسلدورف وفرانكفورت وزيوريخ إلى الغردقة أيضا كأول ناقل للحركة السياحية بين البلدين.
واستأنفت ايركايرو تشغيلها بين بيريفان بأرمينيا وشرم الشيخ أيضا مع الأيام الأخيرة للشهر الجاري، فيما أعلنت عن تشغيل خط الغردقة وشرم الشيخ/ كوبنهاجن والغردقة/ ستوكهولم ( السويد) مطلع 2021 في يناير المقبل، وجاري أيضا إنهاء إجراءات تشغيل 6 رحلات أسبوعيا بين شرم الشيخ ومنسك ببيلاروسيا.
وشغلت الشركة، خط شرم الشيخ/ طشقند، وشرم الشيخ/ أوزبكستان بمعدل رحلة واحدة أسبوعا ترتفع إلى رحلتين خلال يناير 2021.