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سيارات

بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:12 م
صدى البلد
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كريم عاطف
بعد حرب قضائية كبيرة بين شركتي فيات كرايسلر الإيطالية الأمريكية وماهيندرا الهندية استمرت أكثر من عامين، أعلنت التجارة الدولية (ITA) الأمريكية، عن موافقتها على بناء وبيع طراز روكسور للشركة الأخيرة، والمخصص للطرق الوعرة في الولايات المتحدة.


بداية المشكلة عندما رفعت شركة فيات كرايسلر دعوى قضائية ضد ماهيندرا بشأن تصميم طرازها روكسور عام 2018، والذى ذكرت أنه يشبه إلى حد كبير طرازها الشهير Willys CJ، ولكن الهدف الرئيسي من الدعوة هو عدم بيع هذا الطراز داخل أمريكا الشمالية.


وأثناء تلك الأحداث، ردت شركة ماهيندرا، مؤكدة أن الطراز روكسور ليس قانونيا على الطُرق، وإنما يستهدف به المزارعين، ولكن فازت فيات كرايسلر بحكم ثان بعد حُكم عام 2019 بأن روكسور هي بالفعل نسخة مقلدة من رانجلر.


وفى عدة محاولات من الشركة الهندية لغزو الأسواق الامريكية الشمالية قامت بتغيير تصميم الشبك الأمامي وتقديم الطلب مرة أخرى للجنة التجارة الدولية الأمريكية، وبالفعل وافقت هذه المرة ببيع وتصنيع السيارة داخل الولايات المتحدة.


وقال ريك هاس، الرئيس والمدير التنفيذي لماهيندرا أمريكا الشمالية، فى هذا الإطار: "لقد حققت روكسور نجاحًا منذ البداية لمن لديهم أنماط حياة نشطة في الهواء الطلق والطرق الوعرة، كما أثبتت أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى الأشخاص الذين يرغبون في العمل بها، فهم يحبون أنها تستطيع تحمل قسوة الاستخدام اليومي، حيث تمتلك روكسور مظهرًا جريئًا يعكس مدى قوتها وقدرتها".


أما من الجهة الأخرى، لم تستلم فيات كرايسلر عن معركتها، حيث قال متحدث باسم الشركة لصحيفة ديترويت نيوز: "في حين أن فيات كرايسلر تشغر بخيبة أمل من قرار اللجنة بشأن الموافقة بعد إعادة التصميم، نعتقد أننا سننجح في استئناف هذا القرار".


وللعلم  طراز روكسور يتم بناؤها في أمريكا، على بُعد عدة دقائق فقط من مقر فيات كرايسلر، وحوالي ساعة بالسيارة من مصنع جيب في توليدو بولاية أوهايو.
بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور
بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور
بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور
بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور
بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور
بالرغم من تقليدها جيب رانجلر.. ماهيندرا تحصل على موافقة دولية لبيع طرازها روكسور
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