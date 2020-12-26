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رياضة

الدوري السعودي.. الشباب يتقدم على الباطن بهدف في الشوط الأول.. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:19 م
فريق الشباب
فريق الشباب
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محمد السعيد
تقدم فريق الشباب على نظيره الباطن بهدف دون رد، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الأمير خالد بن سلطان، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

جاء هدف فريق الشباب الوحيد عن طريق فابيو مارتينيز في الدقيقة 18، من عمر المباراة.

سيطر الشباب على مجريات الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 53%، وسدد تسديدتين منهم تصويبة على المرمى جاءت هدفا.

في المقابل سدد الباطن 7 تسديدات طوال الـ 45 دقيقة، منهم تصويبة واحدة على مرمى الشباب.

ويحتل الشباب المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 18 نقطة، بينما يتواجد الباطن في المركز العاشر بـ 11 نقطة.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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