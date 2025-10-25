قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لولا دا سيلفا يهاحم ترامب والأمم المتحدة: فشلا في حماية ضحايا الحرب بغزة
محمد الدمرداش يحسم رئاسة نادي الزهور في انتخابات قياسية
محمد صلاح يتحدى الجميع.. عودة مرتقبة مع ليفربول أمام برينتفورد
الغيابات وتاريخ المواجهات.. 5 معلومات عن إياب الأهلي وبطل بوروندي
شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين يزور إيطاليا اليوم
5 نجوم.. الأهلي يفتقد القوة الضاربة أمام بطل بوروندي
اللوتري الأمريكي.. كيفية استخراج جواز سفر للهجرة العشوائية
الأردن يحدد دوره القادم في غزة والضفة ومصير تواجد قواته بهما
فاعل خير .. البنتاجون يتلقى تبرعًا بـ130 مليون دولار لدفع رواتب العسكريين
100 يوم صحة: 138 مليونا و946 ألف خدمة طبية مجانية خلال 98 يوما
الهند تقترب من اتفاق تجاري مع أمريكا وتسهيلات في التبادل التجاري
الأونروا: الآلاف في غزة ينامون في الشوارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تصعيد وتهدئة.. واشنطن تنهى مفاوضات كندا وتترقب لقاء ترامب وشى

تصعيد وتهدئة.. واشنطن تنهى مفاوضات كندا وتترقب لقاء ترامب وشى
تصعيد وتهدئة.. واشنطن تنهى مفاوضات كندا وتترقب لقاء ترامب وشى
ياسمين القصاص

فى ظل تصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة وفنزويلا فى منطقة البحر الكاريبى، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب سيعقد لقاءا مع نظيره الصينى شى جين بينج فى كوريا الجنوبية الأسبوع المقبل، حيث يتوقع أن يبحث الزعيمان عددا من الملفات الحساسة، أبرزها الأزمة التجارية المستمرة بين بلديهما.

وفي هذا الصدد، أكد ترامب فى تصريحات صحفية أنه يأمل أن تسفر المحادثات عن نتائج إيجابية، موضحا أن أول سؤال سيوجه إلى نظيره الصينى سيكون حول مادة الفنتانيل، فى إشارة إلى اتهامات واشنطن لبكين بالمسؤولية عن انتشار هذا المسكن القاتل داخل الولايات المتحدة.

من جانبها، صرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، بأن اللقاء الثنائى سيعقد صباح الخميس المقبل، مضيفة أن الرئيس الأمريكى سيقوم كذلك بزيارات إلى ماليزيا واليابان قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية.

لقاء ترامب وكيم جونج أون مجددا

وفى سياق متصل، أشار وزير الوحدة فى كوريا الجنوبية إلى احتمال عقد لقاء جديد بين ترامب والزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون خلال الأسبوع المقبل.

ووفقا لتقارير إعلامية أمريكية، فقد ناقش مسؤولون فى إدارة ترامب – بشكل غير معلن – إمكانية ترتيب اجتماع بين الرئيس الأمريكى وكيم، علما بأن آخر لقاء جمعهما كان خلال ولاية ترامب الأولى عام 2019.

وقد سبق لترامب أن عبر عن رغبته فى لقاء كيم مجددا، مشيرا إلى أن هذا اللقاء قد يتحقق خلال العام الجارى.

تصعيد عسكرى محتمل مع فنزويلا

ويأتى هذا الحراك الدبلوماسى بينما تشهد العلاقات بين واشنطن وكاراكاس توترا غير مسبوق، بعد أن ألمح ترامب، فى تصريحات صحفية بالبيت الأبيض، إلى احتمال تنفيذ تحرك عسكرى برى ضد فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكى: "سنرى تحركا بريا فى فنزويلا قريبا"، نافيا فى الوقت ذاته تقارير تحدثت عن نشر قاذفات "بى – 1" قرب سواحل البلاد.

إلا أن بيانات تتبع الرحلات الجوية كشفت عن انطلاق قاذفتين من طراز "بى – 1 لانسر" من قاعدة "دايس" الجوية فى تكساس، حيث حلقتا عبر البحر الكاريبى ووصلتا إلى السواحل الفنزويلية.

ونقل مسؤول أمريكى – فضل عدم الكشف عن هويته، وأن الطلعة كانت رحلة تدريبية روتينية، موضحا أن هذا الطراز من القاذفات قادر على حمل كمية من القنابل تفوق أى طائرة أخرى ضمن الترسانة الأمريكية.

وشهدت المنطقة الأسبوع الماضى رحلة مماثلة لقاذفات "بى 52 ستراتوفورتريس" الأبطأ، وانضمت إليها مقاتلات شبح من طراز "إف–35 بى" تابعة لسلاح مشاة البحرية الأمريكية، والمتمركزة حاليا فى بورتوريكو، فى إطار ما وصفته وزارة الدفاع الأمريكية بأنه "عرض هجومى بالقاذفات".

ردود فنزويلية وتحذيرات متبادلة

وفى المقابل، رد وزير الدفاع الفنزويلى فلاديمير بادرينو مؤكدا أن "أى عملية تنفذها وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضد بلادنا ستفشل"، وذلك بعد أن أعلن ترامب تفويضه للوكالة بتنفيذ عمليات سرية فى فنزويلا.
وأشرف بادرينو على مناورات عسكرية مكثفة على طول السواحل الفنزويلية، ردا على نشر الولايات المتحدة أسطولا عسكريا فى البحر الكاريبى بذريعة مكافحة المخدرات.

من جانبه، وجه الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو خطابا باللغة الإنجليزية إلى الولايات المتحدة، قائلا: "لا لحرب مجنونة، أرجوكم"، داعيا إلى إحلال سلام دائم بين البلدين.

توتر جديد بين واشنطن وكندا

وفى خضم هذه التطورات المتسارعة، فاجأ ترامب الأوساط الاقتصادية بإعلانه إنهاء جميع المفاوضات التجارية مع كندا، متهما الحكومة الكندية باستخدام مقاطع صوتية وصورية للرئيس الأسبق رونالد ريجان بطريقة "احتيالية ومحرفة" فى حملة دعائية ضد الرسوم الجمركية الأمريكية.

وكتب ترامب على منصته «تروث سوشيال» قائلا: "بناءا على سلوكهم الفظيع، تلغى كل المفاوضات التجارية مع كندا"، مضيفا أن الإعلان الكندى "صمم للتأثير على قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم الجمركية الدولية".

والجدير بالذكر، أن مؤسسة رونالد ريجان أوضحت أن حكومة أونتاريو استخدمت بشكل انتقائى أجزاء من خطاب ألقاه ريجان عام 1987، لتصويره وكأنه ينتقد سياسات ترامب، مشيرة إلى أنها تراجع خياراتها القانونية ضد أوتاوا.

ترامب الولايات المتحدة كندا أمريكا العلاقات التجارية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مؤمن سليمان

حقيقة وفاة مؤمن سليمان بأزمة قلبية

الدوري المصري

تطور في قضية سحب درع الدوري المصري من الأهلي .. ماذا حدث؟

أسعار الذهب

عيار 21 يتراجع 350 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم السبت

واقعه صفع مسن السويس

أول صور للمسن ضحية الصفع على يد شاب في السويس .. ما السبب ؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 25-10-2025

صاحب واقعة السويس

الفرحة مالية العيون.. أول صورة لمسن السويس عقب خروجه من القسم

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 25-10-2025

واقعه مسن السويس

ضربه بالقلم ..القبض على المتهم بصفع مسن في السويس

ترشيحاتنا

أعمال تشجير طريق دير درنكة بأسيوط

محافظ أسيوط: استمرار أعمال النظافة والتشجير ورفع المخلفات بطريق درنكة

اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط

محافظ أسيوط: شاشات بالميادين لتمكين المواطنين من متابعة افتتاح المتحف الكبير

وفد من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمركز ساحل سليم بأسيوط

محافظ أسيوط: دعم لمشروعات إيفاد للنهوض بالزراعة والريف وتحسين معيشة المزارعين

بالصور

مبيعات BYD تتفوق على تسلا في أوروبا للمرة الثانية

BYD vs Tesla
BYD vs Tesla
BYD vs Tesla

تسلا تستعد لكشف مفاجأة: سيارة كهربائية بأرخص سعر

تسلا
تسلا
تسلا

إطلالة كاجوال.. زوجة حمدي المرغني تخطف الأنظار بظهورها

حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة
حمدي المرغني وزوجتة

اللانش بوكس الضار لصحة أولادنا .. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي .. ماهي البدائل الذكية؟

)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي
)اللانش بوكس القاتل.. أطعمة نضعها لأطفالنا من غير وعي

فيديو

زواج منة شلبي وأحمد الجنايني

خلاص مبقتش سنجل.. منة شلبي تعلن زواجها من المنتج أحمد الجنايني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

المزيد