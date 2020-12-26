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فن

سعادتنا لن تنتهى.. ابن شقيق إلهام شاهين يوجه رسالة رومانسية جديدة إلى هنا شيحة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 03:25 م
صدى البلد
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شيماء عبد السلام
كتب محمود شاهين، ابن شقيق النجمة إلهام شاهين، رسالة رومانسية للنجمة هنا شيحة بمناسبة عيد ميلادها، عبر خاصية ستوري بحسابه على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

ونشر شاهين صورة تجمعهما، معلقا عليها: "عيد ميلاد سعيد لشخص مميز منح لقلبي الكثير من السعادة، أنا شاكر لكل لحظة نقضيها معًا وأتمنى ألا تنتهي سعادتنا أبدًا، وأتمنى أن تتحقق كل أمنياتك في هذا اليوم المميز".

فيما تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديدا من حفل عيد ميلاد الفنانة هنا شيحة وظهرت فيه بصحبة حبيبها محمود شاهين -ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين- وهما يرقصان ويحتفلان بعيد الميلاد. 

يأتي ذلك بعد أن كشفت الفنانة إلهام شاهين فى تصريحات صحفية، عن وجود قصة حب تجمع بين هنا شيحة وابن شقيقها محمود شاهين، وهو الأمر الذى أثار حالة من الجدل الواسع خلال الأيام القليلة الماضية. 

والمثير فى الأمر أن فارق العمل بين الطرفين كبير إذ يبلغ عمر الفنانة هنا شيحة 34 عاما، بينما يبلغ عمر محمود شاهين ابن شقيق إلهام شاهين 23 عاما أى أن هنا شيحة تكبره بـ 11 عاما. 

وتواجدا مؤخرا في أكثر من مناسبة آخرها كان مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، والتقطا معا عددًا من الصور على السجادة الحمراء.

وكانت آخر قصة حب كللت بالزواج للفنانة هنا شيحة من الفنان أحمد فلوكس إلا أن بعد فترة قصيرة قررا الانفصال.  
 
سعادتنا لن تنتهى.. ابن شقيق إلهام شاهين يوجه رسالة رومانسية جديدة إلى هنا شيحة
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