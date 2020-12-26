تبكي بحرقة..طفلة سورية تشتكي من شدة البرد وتجمد أطرافها..شاهد

عرضت فضائية العربية تقريرا ، لطفلة سورية تبكي بحرقة بسبب تجمد أطرافها من شدة البرد بمدينة "تعوم" .





ولفت التقرير إلى أن الطفلة السورية ، ابنة منطقة "دير الزور" ، وظهرت في المقطع وهي تشتكي ، من قسوة البرد .





وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية اليوم، السبت، أن القصف الإسرائيلي الأخير على سوريا استهدف مصنع صواريخ إيرانيا في ريف حماة، وأسفر عن مقتل 6 مقاتلين مدعومين من طهران.





وأفاد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن جميع القتلى مسلحون غير سوريين يقاتلون إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، موضحًا أن الصواريخ التي أطلقت من فوق الأراضي اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران في منطقة مصياف بمحافظة حماة.





ودمرت الصواريخ مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للميليشيات الإيرانية في منطقة البحوث العلمية ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف.



