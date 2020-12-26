رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة باستاد القاهرة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد

تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصالة المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال، يناير المقبل، واستمع رئيس الوزراء لشرح حول تطوير الإستاد استعداد للبطولة .





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، فى نسختها الـ 27 "مصر 2021"، وذلك بمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس حسين لبيب، مدير البطولة.





وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما لهذا الاجتماع من أهمية بالغة، حيث إنه يأتى لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27 على أرض مصر، موضحًا أنه لم يتبق من الوقت سوى أقل من شهر، وهو ما يستدعى الاطمئنان على تنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق البطولة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الطبية والصحية، لمختلف المشاركين فى البطولة، فى ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما يتعلق بإجراءات وصول وتنقلات الفرق وتحركاتهم بين مختلف اماكن إقامة البطولة، أو تلك المخصصة للتدريب أو الإقامة.



