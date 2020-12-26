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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة باستاد القاهرة استعدادا لبطولة العالم لكرة اليد

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:23 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الصالة المغطاة باستاد القاهرة التى ستقام عليها مباريات بطولة العالم لكرة اليد للرجال، يناير المقبل، واستمع رئيس الوزراء  لشرح حول تطوير الإستاد استعداد للبطولة .

وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا، اليوم، لمتابعة آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة العالم لكرة اليد للرجال، فى نسختها الـ 27 "مصر 2021"، وذلك بمشاركة الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ومحمد منار عنبة، وزير الطيران المدنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد، والمهندس حسين لبيب، مدير البطولة.

 وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى ما لهذا الاجتماع من أهمية بالغة، حيث إنه يأتى لمتابعة الاستعدادات الأخيرة لتنظيم بطولة العالم لكرة اليد للرجال فى نسختها الـ 27 على أرض مصر، موضحًا أنه لم يتبق من الوقت سوى أقل من شهر، وهو ما يستدعى الاطمئنان على تنفيذ كافة الترتيبات والتجهيزات المتعلقة بانطلاق البطولة، وخاصة ما يتعلق بالإجراءات الطبية والصحية، لمختلف المشاركين فى البطولة، فى ظل التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وكذا ما يتعلق بإجراءات وصول وتنقلات الفرق وتحركاتهم بين مختلف اماكن إقامة البطولة، أو تلك المخصصة للتدريب أو الإقامة.

واكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التعاون والتنسيق التام قبل وأثناء انعقاد البطولة، بين مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم فى تقديم كافة التيسيرات وإنهاء مختلف الإجراءات المطلوبة، تيسيرًا على الفرق الرياضية المشاركة، مع التأكيد على تطبيق واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن ما يتم بذله من جهود إنما يأتى فى سبيل ظهور مصر بالشكل الحضارى اللائق الذى تستحقه، وبما يؤكد قدرتها على إقامة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبيرة التى ينتظرها الكثير من محبيها على مستوى العالم، وذلك فى ظل أزمة كورونا وما تفرضه من تحديات كبيرة، لافتا إلى أن حجم الانفاق فى مجال البنية الأساسية استعدادًا لتنظيم البطولة غير مسبوق.
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