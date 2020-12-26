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رياضة

الدوري السعودي.. فيتوريا يعلن تشكيل النصر لمواجهة ضمك

السبت 26/ديسمبر/2020 - 04:51 م
روي فيتوريا
روي فيتوريا
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محمد السعيد
أعلن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري السعودي.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى : براد جونز.

خد الدفاع: عبد الرحمن العبيد - مادو - مايكون - سلطان الغنام.

خط الوسط: علي الحسن - بيتروس -  خالد الغنام - أمرابط.

خط الهجوم: مارتينيز - البريكان.

ويسعى النصر بقيادة مدربه  روي فيتوريا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في مسابقة الدوري.

ويحتل النصر المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الـ 16 والأخير.

يذكر أن مباريات الدوري السعودي، تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد  " كوفيد 19".
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