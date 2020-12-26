الدوري السعودي.. فيتوريا يعلن تشكيل النصر لمواجهة ضمك

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى : براد جونز.

ويسعى النصر بقيادة مدربه روي فيتوريا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتحسين وضعه الكارثي في مسابقة الدوري.





ويحتل النصر المركز الـ 15 في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن ضمك صاحب المركز الـ 16 والأخير.





يذكر أن مباريات الدوري السعودي، تقام بدون حضور الجماهير، بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".