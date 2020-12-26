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وموعد إجازة نص السنة| عبد الغفار: 25 مستشفى جامعيا مستعدة لموجة كورونا الثانية

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:53 م
صدى البلد
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أسامة علي
قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه تم الاطلاع على كافة الإجراءات التى تتخذها جامعة الفيوم لانتظام العملية التعليمية والامتحانات واستكمال العام الدراسى بأمان.

وأضاف عبد الغفار خلال مؤتمر له من جامعة "الفيوم"، أن المجلس الأعلى للجامعات اجتمع اليوم، وتم مناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالعملية التعليمية والإجراءات الوقائية ضد كورونا.

وتابع: خلال الأسابيع القادمة سيتم الانتهاء من الامتحانات وبداية إجازة منتصف العام نهاية يناير المقبل.

ولفت وزير التعليم العالى، إلى أن 25 مستشفى جامعى مستعدة للموجة الثانية من كورونا، والتنسيق الكامل بينها وبين وكالات الصحة بالمحافظات، مشيرا إلى أن توافر كافة الأدوية والمعقمات.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى للجامعات استضاف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، للاتفاق على منصة التعلم التى سيتم تطبيقها بداية من العام المقبل على كافة الجامعات، إضافة إلى ميكنة الامتحانات الجامعية.
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