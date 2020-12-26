أفضل 7 أنواع موتوسيكلات وأسعارها في 2020

يعتبر عام 2020 من اكثر السنوات غرابة في عالم السيارات و الدراجات النارية على الاطلاق ، حيث شهد العديد من الاحداث المحزنة وأيضا الجيدة لبعض الشركات بالإضافة الى ارتفاع وانخفاض الأسعار في بعض الأوقات من هذا العام ، ولكن سوق الموتوسيكل ، كان من اكثر الأسواق في مصر ثباتا للأسعار.
وخلال السطور القادمة نعرض افضل 7 أنواع موتوسيكلات واسعارها في 2020 .
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أولا: الموتوسيكل حلاوة
موتوسيكل حلاوة تايجر بسعر 17,000 جنيه مصري.
موتوسيكل حلاوة إكسبريس بسعر 16,500 جنيه مصري.
موتوسيكل حلاوة إكسبريس 200 عداد ديجتل بسعر 17,500 جنيه مصري.
موتوسيكل حلاوة تايجر 200 سعر 17.000 جنيه.
موتوسيكل حلاوة تايجر 150 بسعر 16.500 جنيه.
موتوسيكل حلاوة تايجر 4، 200 بسعر 17.000 جنيه.
موتوسيكل حلاوة تايجر 4، 150 بسعر 16.000 جنيه.
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ثانيا: الموتوسيكل باجاج
سعر موتوسيكل باجاج بوكسر الهندي BOXER 15500 جنيه مصري.
سعر موتوسيكل باجاج بلاتينا 125 الهندي 14000 جنيه مصري.
سعر موتوسيكل باجاج ديسكفر 100 الهندي 100 DISCOVER 10800 جنيه مصري.
سعر موتوسيكل باجاج ديسكفر 150 DISCOVER الهندي 12000 جنيه مصري.
سعر موتوسيكل باجاج بولسار 180 PULSAR الهندي 19000 جنيه مصري.
سعر موتوسيكل باجاج بولسار 220 PULSAR 27000 جنيه مصري .
ثالثا: الموتوسيكل هوجن
سعر موتوسيكل f200 هوجن 18.500 جنيه.
سعر موتوسيكل f250 هوجن 19.500 جنيه.
سعر موتوسيكل هوجن 4 سي ام جي 13.700 جنيه.
سعر موتوسيكل هوجن E السعر 17.500 جنيه.
سعر موتوسيكل هوجن k 150 السعر 15,500 جنيه.
سعر موتوسيكل هوجن 3 a السعر 15,500 جنيه.
رابعا: الموتوسيكل دايون
سعر موتوسيكل دايون 2 سعر 13.200 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 3 سعره 14.000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 4 اكسبريس سعر 16.000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 40 سعره 15.000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 2 سلك سعر 12,500 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 2 جنط مربع سعر 13,000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 2 جنط مدور سعر 13,500 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 4 عادية سعر 15,500 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 4 150 ديجيتال سعر 15,500 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 4 200 ديجيتال سعر 16,000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 4C اخر سعر 15,000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 6 عادة سعر 17,000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 6 المعدل سعر 18,000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 7 سعر 17,000 جنيه.
سعر موتوسيكل دايون 40A اخر سعر 17,500 جنيه.
خامسا: الموتوسيكل وينج
موتوسيكل وينج 200 15.000 جنيه.
موتوسيكل وينج 150 14.500 جنيه.
سادسا: الموتوسيكل تريلا
سعر موتوسيكل تريلا lx 200 cc إيطالي السعر 23.500 جنيه.
سابعا: الموتوسيكل نحلة
سعر الموتوسيكل النحلة 18,700 جنيه مصري.