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تعليم

بأمر "الأعلى للجامعات"| تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الطب والهندسة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 05:46 م
وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى
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نهلة الشربيني
عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت 26-12-2020 في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات، حيث أصدر عددا من القرارات من بينها قرار المجلس بتعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية. 


وتحدث الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم حول بنك المعرفة ونشأته وكيفية استفادة الباحث المصري من هذه المكتبة الالكترونية ودورها في تعزيز مكانة البحث العلمي والأكاديمي بالجامعات المصرية، كما تناول خطط وزارة التربية والتعليم في تأهيل الطالب المصري وتسليحه بالعلم والتكنولوجيا من خلال استخدام أحدث الأدوات العلمية المتاحة، ووضع أكثر من معيار لقياس قدرات الطلاب التعليمية. 


- استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من بنك المعرفة المصري بشأن نظام إدارة التعليم الالكتروني - استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من شركة MKCL بشأن برنامج إدارة الاختبارات الالكترونية -كما وافق المجلس على توصيات اللجنة المشكلة لتطوير المناهج بالجامعات المصرية المتعلقة بالزيادة السكانية ورفع درجة الوعي والانتماء بين طلاب الجامعات المصرية - قرر المجلس تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب كليات الطب والهندسة بالجامعات المصرية 
- في ضوء الكتاب الوارد من السيد الاستاذ الدكتور وزير التربية والتعليم قرر المجلس عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لأثنى عشر عاما في التعليم والاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم تفيد بان الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية 

- قرر المجلس اعتماد قائمة الجامعات الأجنبية المتميزة في تخصصات الصيدلة والطب البشري وطب الأسنان والهندسة والدراسات التقنية ونظم وتكنولوجيا المعلومات والآداب التي سوف يتم النظر في معادلة الشهادات التي تمنحها تلك الجامعات بنظيرتها التي تمنحها الجامعات المصرية على أن يتم تطبيق هذا القرار على الطلاب الراغبين في الدراسة بالخارج اعتبارا من العام الجامعي القادم 21-22 

-الموافقة على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة ليصبح جامعة مستقلة تحت مسمى جامعة الغردقة مع اتخاذ الإجراءات القانونية بهذا الشأن
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