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ديني

قافلة دعوية مشتركة للأئمة والواعظات مع نظرائهم بالسودان.. فبراير المقبل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 06:13 م
قافلة دعوية مشتركة
قافلة دعوية مشتركة للأئمة والواعظات مع نظرائهم بالسودان
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محمود ضاحي
أهدى  محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نظيره الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف السوداني درع الوزارة , كما أهدى درع الوزارة لكل من : السفير  محمد إلياس محمد سفير دولة السودان الشقيقة بالقاهرة  وخالد الشيخ نائب السفير السوداني بالقاهرة.

  ومن جانبه صرح  وزير الأوقاف أنه قد اتفق مع نظيره السوداني على عمل قافلة دعوية مشتركة بين الأئمة المصريين والواعظات المصريات بوزارة الأوقاف مع زملائهم من الأئمة والواعظات بدولة السودان الشقيقة في الفترة من 1- 10 فبراير المقبل بعدد من الولايات بدولة السودان الشقيقة .

ووافق  الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الحادي والثلاثين تحت عنوان : " حوار الأديان والثقافات " في الفترة من (13 - 14) مارس 2021، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية، بحضور خمسين عالمًا ومفكرًا وكاتبًا ومثقفًا.

وتوجه  وزير الأوقاف بالشكر الجزيل للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الموافقة على إقامة المؤتمر.

وأكد أن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة، والمشاركة العلمية من خلال البحوث ، وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية صياغة عمل جماعي مشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق ، وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف. 

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