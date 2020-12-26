رئيس الوزراء يوافق على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الحادي والثلاثين

وافق الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر الأوقاف الدولي الحادي والثلاثين تحت عنوان : " حوار الأديان والثقافات " في الفترة من (13 - 14) مارس 2021، مع مراعاة الضوابط والإجراءات الاحترازية، بحضور خمسين عالمًا ومفكرًا وكاتبًا ومثقفًا.





وتوجه وزير الأوقاف بالشكر الجزيل للدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على الموافقة على إقامة المؤتمر.





وأكد أن المؤتمر سيكون مزيجا بين الجلسات الحية الفعلية والجلسات الافتراضية عبر تقنيات التواصل الحديثة، والمشاركة العلمية من خلال البحوث ، وأوراق العمل المقدمة من المشاركين في هذا المنتدى الحواري.





يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أهمية صياغة عمل جماعي مشترك على المستوى الإقليمي والدولي لمواجهة خطاب الكراهية وإحلال لغة الحوار البناء محل التعصب والشقاق ، وبناء على ما عرضه وزير الأوقاف.



