حاكم تينيسي يطالب ترامب بإعلان حالة الطوارئ عقب انفجار ناشفيل

طالب بيل لي حاكم ولاية تينيسي الأمريكية، رسميا، الرئيس دونالد ترامب إعلان حالة الطوارئ عقب التفجير القوي الذي هز مدينة ناشفيل عشية عيد الميلاد.





وقال حاكم ولاية تينيسي في سلسلة تغريدات على تويتر في رسالة موجهة إلى ترامب "لقد طلبت من الرئيس الأمريكي إعلان الطوارئ لدعم جهود الإغاثة بعد تفجير ناشفيل".





وأوضح لي أنه قام بجولة في موقع انفجار ناشفيل، ووجد أن الأضرار كانت صادمة، مؤكدا المعجزة أنه لم يقتل أحد.





وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الولاية بحاجة إلى دعم فيدرالي، بعد تضرر عشرات المؤسسات جراء التفجير.





كانت مدينة ناشفيل شهدت، أمس الجمعة، انفجار سيارة تستخدم للسكن، أسفر عن إصابة 3 أشخاص بجروح طفيفة نقلوا إلى المستشفى.





وأكدت الشرطة الأمريكية أن الانفجار كان "متعمدا" مشيرة إلى رسالة مسجلة كانت تصدر من العربة قبل انفجارا، وتحذر من وقوع انفجار خلال 15 دقيقة.





بدورها، ذكرت شبكة "سي بي إس" الأمريكية، إن الشرطة حددت هوية شخص على صلة بالانفجار الكبير الذي هز ناشفيل.