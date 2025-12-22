أول تعليق من إنزاجي بعد فوز الهلال على الشارقة بأبطال آسيا

علق سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، على فوز فريقه على نظيره الشارقة الإماراتي، بهدف نظيف، في إطار الجولة السادسة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال إنزاجي: “أنا سعيد بالنتيجة، واللاعبون قدموا أداءً جيدًا في المباراة بعد 21 يومًا من التجهيز. المباراة كانت جيدة، وظهرت العديد من الفرص أمام المرمى وكنا نستطيع التسجيل قبل الهدف، لكن الأهم هو الفوز ومواصلة التحسن".

وأضاف: “لعبنا المباراة بظروف خاصة، كان سافيتش من المفترض أن يشارك، لكن ظهرت مشاكل بسيطة، ومن أجل التضحية طلبت من اللاعبين تقديم أداء استثنائي خاصة بعد فترة التوقف".

واختتم: “كان هناك غيابات عديدة، ونعلم أن هناك ضغطًا ومباريات متتالية، لذلك احتجنا الجميع وبدأنا باللاعبين المهمين اليوم لأننا نرغب في تجهيزهم".