الهلال يفوز على الشارقة بهدف في أبطال آسيا للنخبة

فاز فريق الهلال السعودي على نظيره الشارقة الإماراتي، بهدف نظيف، في إطار الجولة السادسة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء هدف الهلال عن طريق مالكوم دي أوليفيرا في الدقيقة 81.

وجاء تشكيل الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الربيعي.

خط الدفاع: يوسف أكشيشيك، علي البليهي، علي لاجامي.

خط الوسط: جواو كانسيلو، روبن نيفيز، عبدالإله المالكي، ثيو هيرنانديز.

خط الهجوم: مالكوم، داروين نونيز، ماركوس ليوناردو.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق الهلال المركز الأول برصيد 18 نقطة بالعلامة الكاملة، فيما يأتي فريق الشارقة في المركز السابع برصيد 7 نقاط.