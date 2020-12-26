وزير الزراعة: تطوير مليون فدان للعمل بالري الحديث في 30 يونيو 2021

قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه هناك 2.3 مليون فدان من الارض الحديثة يتم زراعتها بالري الحديث.





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يتم العمل حاليا على تطوير مليون فدان من الأرض الحديثة للعمل بالري الحديث في 30 يونيو 2021".





وتابع:" الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".





وأكمل الوزير:" كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".





ولفت :" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".