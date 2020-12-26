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وزير الزراعة: تطوير مليون فدان للعمل بالري الحديث في 30 يونيو 2021

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:57 م
السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة
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هاني حسين
قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه هناك 2.3 مليون فدان من الارض الحديثة  يتم زراعتها  بالري الحديث.

وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي احمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  يتم العمل حاليا على تطوير مليون فدان من الأرض الحديثة  للعمل بالري الحديث في 30 يونيو 2021".

وتابع:"  الري بالتنقيط يسهم في توفير المياه ورفع كفاءة الأرض وتقليل التكلفة وتوفير 30 % من الأسمدة".

 وأكمل الوزير:"  كمية المياه المقرر للزراعة من آلاف السنوات ثابتة مع الرقعة الزراعية ولدينا 9.4 مليون فدان للزراعة في مصر ".

ولفت :" لدينا مشاريع قومية للزراعة في مختلف أنحاء الجمهورية مثل سيناء ، ومن اجل مواجهة الزيادة السكانية والتوسع الأفقي وزيادة المحصول لابد من اللجوء إلى محاور اخرى مثل الري الحديث والابتعاد عن الري بالغمر ".
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