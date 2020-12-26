لحفظ حقوق مصر.. السيسي يبحث مستجدات سد النهضة مع رئيس جنوب أفريقيا

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا.





وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، ان الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر بشأن مستجدات قضية سد النهضة في اطار المفاوضات الثلاثية ذات الصلة تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة جنوب افريقيا.





ومن جانبه، اكد الرئيس مجددًا على ثوابت موقف مصر من حتمية بلورة اتفاق قانوني ملزم يضم الدول الثلاث، اتفاق يحفظ حقوق مصر المائية من خلال تحديد قواعد ملء وتشغيل السد، وذلك علي خلفية ما تمثله مياه النيل من قضية وجودية لمصر وشعبها، معربًا سيادته عن خالص التقدير لجهود الرئيس رامافوزا في هذا السياق.





وقد أعرب الرئيس رامافوزا عن تقديره لجهود مصر في اطار مسار المفاوضات بهدف الوصول الي حل للقضية، مؤكدًا استمرار التنسيق المكثف بين البلدين خلال الفترة المقبلة للعمل على الوصول إلى اتفاق عادل ومتوازن بشأن هذه القضية الحيوية.







