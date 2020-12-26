ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شروط جديدة لدخول حديقة الحيوان.. تفاصيل

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:08 م
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
Advertisements
شيماء مجدي
قال الدكتور محمد رجائى، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان بالجيزة، إنه يتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية سواء خلال جائحة كورونا أو من قبلها ، حيثُ أن هناك أطباء بيطريين داخل كل نقطة قريبة من الحيوان لفحصه يوميًا للتأكد من عدم إصابته بأى أمراض.

وأكد قائلا: نحرص على أن يكون عدد الزائرين أقل من قبل ليصل عدد الزائرين بها من 4 ل 5 آلاف زائر يوميا ، حتى أننا نشترط دخول الزوار من البوابات بالكمامة معلقا: "بنقدر نحكمها من خلال شراء التذاكر واللى بيدخل بيخرج مكانه زائر " ، كما يتم تعقيم الحديقة والحيوانات يوميا .

وناشد الزائرين قائلا: أطالب الجميع بضرورة احترام الأماكن الآثرية فى الحديقة ، ولا نتهاون فى هذا الموضوع حيث يتم تحرير محضر لكل من يشوه الآثر ، كما ناشد بضرورة الحفاظ على نظافة المكان والأماكن التى نجلس عليها.

وكذلك عدم إلقاء الحيوانات بالأشياء ،وبلاش آذى للحيوان ، عشان لما بنجيب حيوان برى بيكون غالى جدا وبيحتاج إجراءات كثيرة.

وأضاف خلال حواره لصدى البلد أنه يتم عمل خطة للعلاج لكل الحيوانات: لدينا تحصينات تتم كل عام أو كل 6 اشهر على حسب احتياج الحيوان ، أيضا تم التعاقد مع شركة نظافة خاصة للحرص على نظافة الحديقة بصفة دائمة.

وأشار إلى أن جميع الحيوانات بصحة جيدة ولاتوجد اى حالة مرضية ، متابعا :" وقاية الحيوان هى وقاية للزوار والعاملين المتعاملين مع الحيوان ، وعلق :" سمعنا عن انتشار كورونا بين العائلة القططية فى بعض الدول ولكننا لم نجد أى أعراض حتى الآن ويتم فحصهم بشكل دورى فى الحديقة سواء للقطط أو النمور".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بنظام البدل.. حديقة الجيزة تستقبل حيوانات جديدة لم نشاهدها من قبل

بعد إصابة 4 أسود بكورونا فى إسبانيا| حديقة حيوان الجيزة تكشف مفاجأة

تحقيقات فى إسبانيا لمعرفة أسباب إصابة 4 أسود بـ كورونا.. فيديو

بصفقة تبادلية مع جنوب أفريقيا.. حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات وتستغني عن سيد قشطة.. فيديو

حديقة الحيوان تستقبل 3 زرافات من جنوب إفريقيا.. تعرف على التفاصيل

تجنبا لكورونا..حدائق الحيوان: فحص دوري وتحصينات مستمرة للحيوانات.. فيديو

ترشيحاتنا

أنثى ذئب مصري وليست سلعوة.. طبيب بيطري يوضح حقيقة الحيوان المجهول عاقر الأطفال في قنا

شاهد .. لقاء الخميسي مع زوجها عبد المنصف وابنهما أدهم

بركان الغضب.. ننشر ترتيب محمد صلاح في حصد شارة قيادة ليفربول

لتنصح الفتيات.. سيدة تفضح زوجها بعد تعرضها للضرب على يده

الأعلى للجامعات يحسم مصير الامتحانات.. والتعليم العالي تؤكد إجراءها في موعدها

إيران تستغيث بالإمارات وعمان بعد غرق سفينة في مضيق هرمز

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري

دراسة تنصح بتناوله.. نوع من البذور المهملة تحمي من السرطان

أطعمة لا يجب غسلها قبل الطهي ..تعرف عليها