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توك شو

إيناس الدغيدى: ألم كورونا صعب جدا .. ومش بتحرك من السرير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:01 م
المخرجة إيناس الدغيدي
المخرجة إيناس الدغيدي
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قسم التوك شو
أكدت المخرجة إيناس الدغيدى، إنها شعرت بأعراض فيروس كورونا، حينما وجدت نفسها في دورة مياه المنزل، متابعة : "ماعرفش وقعت ازاى فى الحمام" و"الدور دمه تقيل اوي"، فأنا لم أشعر بأى اجهاد، ولم أتواجد فى مهرجان القاهرة سوى يوم واحد فقط".

وتابعت "الدغيدي" خلال برنامج "حديث القاهرة"، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، على القاهرة والناس: "تحديدا أثناء عرض فيلم إلهام شاهين، وكان معى يسرا ووائل الإبراشى، "وماعرفش العدوى جت منين.. فعرفت ان احدى صديقاتى مصابة بكورونا وكنت فى منزلها قبل أيام"

وأوضحت "احنا غلطانين فى التعامل مع أزمة كورونا .. وتواجدنا مع بعضنا البعض بشكل مكثف.. والمرض انتشر بشكل غريب.. الألم صعب جدا.. وعدم التحرك من السرير صعب.. ودرجة الحرارة عالية .. ولا أستطيع تناول الطعام طول الوقت".

ووجهت رسالة للجميع "خدوا بالكوا من نفسكوا.. أول يوم فى الكورونا عملت برنامج "شيخ الحارة" ولم أصب به وقتها.. ولكنى أصيبت به الآن فى الموجة الثانية".
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