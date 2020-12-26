وزير التعليم يزف بشرى للطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة للثانوية العامة

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لإثني عشر عاما في التعليم .





وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سيتم الاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم ، تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.



