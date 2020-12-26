ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

وزير التعليم يزف بشرى للطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة للثانوية العامة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:58 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تقرر عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات اجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية بتقديم تسلسل دراسي يثبت قضاء الطالب لإثني عشر عاما في التعليم .

وأوضح وزير التربية والتعليم في تصريحات له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، أنه سيتم الاكتفاء في هذا الصدد بتقديم شهادة صادرة من وزارة التربية والتعليم ، تفيد بأن الشهادة الحاصل عليها الطالب معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية.

وكان قد عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري اليوم السبت ٢٦\١٢\٢٠٢٠ في رحاب جامعة الفيوم برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وحضور الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم و الدكتور محمد لطيف أمين المجلس ورؤساء الجامعات.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على ضرورة أهمية انتظام الدراسة والاستعداد لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول وفق منظومة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات مع استمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بجميع الجامعات وفق الاجراءات التي أقرها المجلس الاعلى للجامعات.
و استمع المجلس للعرض التقديمي المقدم من بنك المعرفة المصري بشأن نظام إدارة التعليم الالكتروني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير التعليم العالي يحسم قرار انتظام الدراسة وامتحانات منتصف العام

قرارات جديدة من وزير التعليم العالي بشأن مستشفيات العزل الجامعية

بأمر "الأعلى للجامعات"| تعميم دراسة اللغة الألمانية لطلاب الطب والهندسة

وزير التعليم العالي يعرض آخر مستجدات إنشاء الجامعات الأهلية

وزير التعليم يوضح كيفية استفادة الباحث المصري من بنك المعرفة

قرار غير واضح.. تعليم النواب تتحفظ على تعميم دراسة الألمانية لـ كليات طب وهندسة

ترشيحاتنا

أستاذ علم الأوبئة: إنكسار الموجة الحالية لكورونا في هذا التوقيت

بعد تخطيها الألف في مصر.. الصحة: ذروة إصابات كورونا ستكون في هذا التوقيت

مؤمن زكريا يعود.. رسالة من الحراق تدخل البهجة على جماهير الكرة المصرية

طريقة تحضير عجينة القطايف اللبنانية

إيناس الدغيدى: ألم كورونا صعب جدا .. ومش بتحرك من السرير

بعد فيديو مفاتنها المثير للجدل.. قرار مفاجئ من رانيا يوسف

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس

بنكهة ومذاق مميز .. طريقة عمل الكسكسي الجزائري