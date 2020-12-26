قالوا لـ صدى البلد | مصدر: عمرو دياب انفصل عن دينا الشربيني نهائياً.. طارق الشناوي: الاختيار أفضل عمل في 2020

تحدّث عدد من نجوم الفن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد عن أعمالهم الفنية وجديدهم خلال الفترة المقبلة.. ونستعرض في التقرير التالي أبرز هذه التصريحات:





عمرو دياب

أكد مصدر مقرب من الهضبة عمرو دياب، علي انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.





وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.





ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".





وكانت شائعات ترددت مؤخرا تتحدث عن صلح بين عمرو دياب ودينا الشربيني، بعد تدخل عدد من الإعلاميين والفنانين المقربين منهما، بينهم نجم شهير، وهو ما نفاه لنا مصدر مقرب من الهضبة، مؤكدًا عدم عودة عمرو دياب لـ دينا الشربيني، وعدم وجود أي صلح بينهما حاليًا.





من ناحية أخرى طرح الهضبة عمرو دياب اليوم أغنية "وأنا معاك " وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" المقرّر طرحه خلال الساعات المقبلة.





الأغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس.





وكان الهضبة قد طرح صباح اليوم ثاني أغنيات ألبومه وعنوانها "بتهزر" كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير.





وكان الهضبة قد طرح أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ألبومه الجديد.





ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:





1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).





2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).

3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).





4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).





5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).





6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).





7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).





8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).





9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).





10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).





11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).





12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).





وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.





وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».





طارق الشناوي

كشف الناقد الفنى طارق الشناوى عن أفضل عمل درامى عرض خلال هذا العام الذى قارب على الانتهاء خاصة بعد عرض عدد لابأس به منها على مدار 2020، سواء كان خارج السباق الرمضانى او داخله.





وقال طارق فى تصريح لـ "صدى البلد": إن هذا العام شهد منافسة جيدة بين عدد من الأعمال ولكن أرى أن هناك ثلاثة أعمال يمكن ان تحصل على لقب الأفضل هذا العام ولعل من أبرزها مسلسل "الاختيار" الذى قدمه الفنان امير كرارة وشارك فيه عدد كبير من النجوم وهو من الأعمال التى صنعت بشكل جيد كما أن كان لها حس وطنى.





وأضاف طارق : العمل الثانى الذى اراه حقق نجاحا كبيرا هذا العام مسلسل "البرنس" الذى قام ببطولته محمد رمضان فهو عمل جيد الصنع أيضا ومتماسك فنيا خاصة على مستوى الكتابة والإخراج.





أما العمل الثالث يرى طارق : إن مسلسل 100 وش يستحق أيضا لقب الأفضل والذى شهد تغييرًا شاملاً للفنانة نيللى كريم والتى قدمت دورًا جديدا وكوميديا كما أن العمل قادته مخرجة تمتلك ادواتها جيدا وتعرف كيف تتعامل مع الممثلين الذين يتعاونون معها.