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منوعات

خبيرة تكشف سبب ابتعاد ميجان ميركل عن العائلة المالكة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 10:53 م
صدى البلد
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أحمد شريف

قالت الكاتبة الملكية والخبيرة بيني جونور، إن ميجان ميركل ابتعدت عن العائلة المالكة رفقة زوجها الأمير هاري؛ بعد أن اكتشفت أنها غير قادرة على أن تكون صريحة في تعاملها، كما كانت تحب.


وسبق أن كشفت دوقة ساسكس، كيف شعرت بالحماس لتكون قادرة على تركيز المزيد من الطاقة على الأسباب القريبة من قلبها، عندما تزوجت من العائلة المالكة في مايو 2018.


لكن الكاتبة الملكية والخبيرة بيني جونور تدعي أنه بعد فترة ، شعرت ميجان بالإحباط بسبب عدم قدرة أفراد العائلة المالكة على التحدث عما يريدون.


ووفقا لصحيفة "ديلي ستار"،  يطلب من أفراد العائلة المالكة الابتعاد عن الأمور السياسية وتقديم دعمهم للجمعيات الخيرية فقط ، بدلًا من احتلال مركز الصدارة بأنفسهم.


وقالت  جونور للصحيفة  "كنت أعتقد أن سبب زواج ميجان  من هاري  لإتاحة فرصة أكبر  لنشاطها، ولكن أعتقد أن ما وجدته على الأرجح عندما وصلت إلى داخل العائلة المالكة هو أنها لا يمكن أن تكون نشطة كما تريد أن تكون".


وأوضحت: "لم يكن بإمكانها أن تكون صريحة كما أرادت أن تكون"، مضيفة "العائلة المالكة لا تعمل بهذه الطريقة ، فهم لا يستخدمون مناصبهم من أجل إحداث تغيير".

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