ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

إكسفورد.. بريطانيا تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:05 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
ذكرت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية أن المملكة المتحدة ستطرح لقاح كورونا التابع لجامعة أوكسفورد اعتبارًا من 4 يناير 2021، وفقًا للخطط التي وضعتها الحكومة.

وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد المرخص لشركة الأدوية أسترازينيكا أو لقاح فايزر إلى مليوني شخص خلال الأسبوعين المقبلين.

وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على لقاح أكسفورد من قبل المنظمين الطبيين في غضون أيام.

وكان عدد من الدول أعلنت إغلاق حدودها أمام بريطانيا بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا بريطانية المنشأ.

ويقول العلماء إن المتغير قابل للانتقال بنسبة 40٪ -70٪ أكثر من السلالة الأصلية. وتقول عدة دول أخرى، بما في ذلك أستراليا وإيطاليا وهولندا ، إنها رصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ألمانيا تكشف احتمالية عدم عمل لقاحات كورونا أمام السلالة الجديدة

الانتربول: قلقون من قفزة في الهجمات على شحنات لقاحات كورونا

الهند تعلق الرحلات الجوية القادمة من بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

فرنسا تكشف مدى تأثير لقاحات كورونا الحالية على السلالة الجديدة

خوفا من كورونا .. روسيا تعلق الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا أسبوعًا

أستراليا تعلن تفشي سلالة كورونا الجديدة

ترشيحاتنا

قالوا لـ صدى البلد | مصدر: عمرو دياب انفصل عن دينا الشربيني نهائياً.. طارق الشناوي: الاختيار أفضل عمل في 2020

أول رد من أشرف زكي على تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل

ماذا يحدث في الوسط الفني.. أسباب تزايد الإصابة بفيروس كورونا بين الفنانين

العامري فاروق وطاهر أبوزيد وعلاء ميهوب في حفل نجل علاء عبدالصادق.. صور

دليل بصري.. أخصائية أورام تكشف عن علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء

بعد تخطيها الألف في مصر.. الصحة: ذروة إصابات كورونا ستكون في هذا التوقيت

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة