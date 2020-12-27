إكسفورد.. بريطانيا تعلن عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا

ذكرت صحيفة صنداي تلجراف البريطانية أن المملكة المتحدة ستطرح لقاح كورونا التابع لجامعة أوكسفورد اعتبارًا من 4 يناير 2021، وفقًا للخطط التي وضعتها الحكومة.





وقالت الصحيفة إن الحكومة تأمل في إعطاء الجرعة الأولى من لقاح أكسفورد المرخص لشركة الأدوية أسترازينيكا أو لقاح فايزر إلى مليوني شخص خلال الأسبوعين المقبلين.





وأضافت الصحيفة أنه من المتوقع أن تتم الموافقة على لقاح أكسفورد من قبل المنظمين الطبيين في غضون أيام.





وكان عدد من الدول أعلنت إغلاق حدودها أمام بريطانيا بسبب تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا بريطانية المنشأ.





ويقول العلماء إن المتغير قابل للانتقال بنسبة 40٪ -70٪ أكثر من السلالة الأصلية. وتقول عدة دول أخرى، بما في ذلك أستراليا وإيطاليا وهولندا ، إنها رصدت حالات إصابة بالسلالة الجديدة.