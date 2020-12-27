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أخبار العالم

ليبيا: تركيا بدأت تأجيج الحرب في البلاد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 02:37 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
قال وزير الخارجية الليبي في حكومة بنغازي، عبد الهادي الحويج، إن تركيا تعمل على إعادة رحى الحرب للدوران في ليبيا، في تعليقه على زيارة وزير الخارجية التركي للبلاد.

ونشر عبد الهادي الحويج تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن زيارة وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، السبت، لطرابلس الهدف منها تأجيج طبول الحرب بعد التقدم المحرز في المسار العسكري واتفاق وقف إطلاق النار بين اللجنة العسكرية 5+5.

وأضاف الحويج: "وزير الحرب التركي يناقش الأوضاع السياسية، أمر يدعو للضحك على الليبيين واستغلالهم لتأجيج طبول الحرب رغم التقدم المحرز في المسار العسكري".

وتابع أن الزيارة محاولة لعرقلة أي تقارب ليبي ليبي، و"على الليبيين تفويت الفرصة على المستعمر التركي الغاشم الحالم بعودة حكم الأستانة".

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار غادر العاصمة الليبية طرابلس، بعد زيارة مفاجئة وغامضة أجرى خلالها مباحثات مع مسئولين بحكومة الوفاق.

وأجرى وزير الدفاع التركي خلوصي أكار زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس، تبعها كثير من الأسئلة كونها تأتي بعد إتمام أول عملية تبادل أسرى بين الجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

وتوجه وزير الدفاع التركي إلى ليبيا، رفقة عسكرين كبار بينهم رئيس أركان الجيش يشار جولر، في زيارة لم يعلن عنها مسبقا حيث وصل الوفد صباح السبت، إلى مطار معيتيقة في طرابلس على متن طائرة رئاسية تركية.

وبحسب قناة "218" الليبية، غير وزير الدفاع التركي وجهته بشكل مفاجئ وفي آخر لحظة من قاعدة الوطية إلى مطار معيتيقة.

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