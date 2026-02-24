رسامة دياكونيان جديدان في إيبارشية دير مواس ودلجا تمهيدا لسيامتهما كهنة

في أجواء روحية مملوءة بالفرح والرجاء، شهدت إيبارشية دير مواس ودلجا سيامة دياكونين جديدين للخدمة الكنسية، خلال القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وسط حضور عدد من الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية.

صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف دير مواس ودلجا القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وخلاله سام الخادم نصيف أبو العز شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم كيرلس القمص أبرآم شماسًا كاملًا باسم دياكون بولس، للخدمة بكنائس الإيبارشية، وذلك تمهيدًا لسيامتهما كهنة خلال الأيام المقبلة.

وجاءت السيامة في إطار اهتمام الإيبارشية بإعداد خدام مذبح يحملون روح التكريس والأمانة، ليسندوا العمل الرعوي والخدمي في كنائس دير مواس ودلجا، خاصة مع اتساع نطاق الخدمة واحتياجها إلى خدام أمناء يسهرون على رعاية الشعب.