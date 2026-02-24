قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

رسامة دياكونيان جديدان في إيبارشية دير مواس ودلجا تمهيدا لسيامتهما كهنة

الأنبا بقطر
الأنبا بقطر

في أجواء روحية مملوءة بالفرح والرجاء، شهدت إيبارشية دير مواس ودلجا سيامة دياكونين جديدين للخدمة الكنسية، خلال القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وسط حضور عدد من الآباء الكهنة وأبناء الإيبارشية.

صلى نيافة الأنبا بقطر أسقف دير مواس ودلجا القداس الإلهي بكنيسة السيدة العذراء (مقر المطرانية)، وخلاله سام الخادم نصيف أبو العز شماسًا كاملًا باسم دياكون شنوده، والخادم كيرلس القمص أبرآم شماسًا كاملًا باسم دياكون بولس، للخدمة بكنائس الإيبارشية، وذلك تمهيدًا لسيامتهما كهنة خلال الأيام المقبلة.

وجاءت السيامة في إطار اهتمام الإيبارشية بإعداد خدام مذبح يحملون روح التكريس والأمانة، ليسندوا العمل الرعوي والخدمي في كنائس دير مواس ودلجا، خاصة مع اتساع نطاق الخدمة واحتياجها إلى خدام أمناء يسهرون على رعاية الشعب.

إيبارشية دير مواس القداس الأنبا بقطر

حفنة من الفستق.. سر القوة والصحة والمناعة في قبضة يدك

حفنة من الفستق.. و اكتشف قوتها لكل جزء من جسمك
طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة بميزانية بسيطة
طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي
مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

مرسيدس Little G 2027
